ЖКХ

Минстрой опроверг пересчет цен на отопление в зависимости от этажностиПолитика Сегодня вчера в 07:40

«На сегодня никаких изменений подходов к установлению нормативов Минстрой не планирует», — подчеркнули в пресс-службе. Ранее «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Бориса Гладких писала, что с 2020 года возможен пересчет нормативов отопления в зависимости от этажности.
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Минстрой опроверг информацию о пересмотре расчёта нормативов отопления

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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:27, Вашингтон
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