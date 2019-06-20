ЖКХ
Минстрой опроверг пересчет цен на отопление в зависимости от этажностиПолитика Сегодня вчера в 07:40
«На сегодня никаких изменений подходов к установлению нормативов Минстрой не планирует», — подчеркнули в пресс-службе. Ранее «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Бориса Гладких писала, что с 2020 года возможен пересчет нормативов отопления в зависимости от этажности.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:31, Вашингтон
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Диетолог Марият Мухина заявила, что Бари Алибасова лечат неправильно и насильно удерживают дома.
Обновлено в 06:00
Политика
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Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
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Обновлено в 04:46
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Россиянин Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды McLaren. Он будет заявлен на все оставшиеся гонки "Формулы-1" в нынешнем сезоне.
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Обновлено вчера в 22:36
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Гуцериев объявил о планах довести дивиденды «РуссНефти» до $100 млн
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Обновлено вчера в 23:58
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ЦБ обнаружил нарушения по кибербезопасности у 75 банков
Банк России проверил в этом году 75 банков на соответствие правилам кибербезопасности.
Обновлено в 07:25
Происшествия
На петербургском пляже произошла массовая драка
На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
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