Экономика
Минстрой опроверг перенос сроков перехода на эскроу-счетаРИА Новости 04:06
Сроки перехода на новую систему долевого строительства с использованием эскроу-счетов не переносятся, заявил в четверг на селекторном совещании с регионами замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В Минстрое оказались готовы пойти на уступки застройщикам и фактически отложить введение схемы с использованием эскроу-счетов. Большинство девелоперов смогут продолжать получать деньги напрямую от дольщиков до 1 октября 2019 года, прежний срок был 1 июля.Коммерсантъвчера в 15:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Экономика
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям
По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Адвокат банды Цапка не исключил возможности его «воскрешения»
Адвокат банды из станицы Кущёвская Умалат Сайгитов не исключил, что главарь этой группировки Сергей Цапок не умер в результате инсульта в СИЗО в 2014 году, а до сих пор жив.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:35
Кино
Скончалась актриса сериала «Секс в большом городе»
Обновлено в 03:59
Общество
Татьяна Тарасова почтила память убитого фигуриста Дениса Тена
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова почтила память убитого в прошлом году казахстанского фигуриста Дениса Тена.
Обновлено в 04:25
Общество
Дуров увидел китайский след в хакерской атаке на Telegram
Свои соображения Дуров высказал в ответе на вопрос одного из пользователей, поинтересовавшегося тем, откуда исходила атака, которая 12 июня вызвала сбои в работе Telegram по всему миру.
Обновлено в 02:56
Культура
В России пригрозили уголовными делами создателям сериала «Чернобыль»
Партия "Коммунисты России" требует запретить создателям сериала "Чернобыль" въезд в Россию, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:27
Экономика
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
12 июня в центре столицы прошла несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Скончался петербургский журналист Андрей Петров
12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
В Севастополе нашли девушку, спасшую ребенка во время потопа
Менее суток ушло у департамента транспорта Севастополя на поиски девушки, спасшей ребенка во время сильного ливня, превратившего улицы города в бурлящие реки.
Обновлено в 03:28
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Оманском заливе атаковали два танкера
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Южноуральске по подозрению в преступлении задержан главврач больницы
Во вторник, 11 июня, вечером сотрудники отдела следственного комитета Южноуральска совместно с Управлением ФСБ задержали главного врача южноуральской больницы Владимира Яковлева.
Обновлено в 01:44
Политика
Эрдоган назвал завершенным делом покупку Турцией С-400
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи
В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
Общество
ГИБДД вводит новый тест на опьянение
Обновлено в 03:32
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Здоровье
Ученые назвали четыре «невредные» привычки, которые могут вызывать рак
Американские ученые назвали четыре не особенно вредные привычки, которые могут поспособствовать возникновению рака.
Обновлено вчера в 07:21
Хоккей
Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»
Обновлено в 01:11
Технологии
«Тинькофф» представил голосового помощника «Олега»
"Тинькофф" представляет "Олега" - первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданного в России.
Обновлено в 03:39
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Политика
В Раде правление Зеленского назвали катастрофой
Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено вчера в 22:33
Шоу-бизнес
Дочь Алсу сняла свой дебютный клип
По словам девушки, клип снят на песню «Эта любовь», которую она спела вместе с Ержаном.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
В Идлибе трое турецких военных получили ранения
Трое турецких военных получили ранения при обстреле наблюдательного пункта в Идлибе.
Обновлено в 04:05
Экономика
Минфин не поддерживает минимальные цены на пиво
«Ведомости» ознакомились с копией документа; достоверность его содержания подтвердили несколько участников встречи – свои экземпляры они получили на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими
Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56