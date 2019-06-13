Экономика
Минстрой опроверг перенос сроков перехода на эскроу-счетаРИА Новости 04:06
Сроки перехода на новую систему долевого строительства с использованием эскроу-счетов не переносятся, заявил в четверг на селекторном совещании с регионами замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В Минстрое оказались готовы пойти на уступки застройщикам и фактически отложить введение схемы с использованием эскроу-счетов. Большинство девелоперов смогут продолжать получать деньги напрямую от дольщиков до 1 октября 2019 года, прежний срок был 1 июля.Коммерсантъвчера в 15:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:09, Ашберн
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Происшествия
В США мужчина подрался с медведем из-за собаки
Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Российский лидер Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Москве прошел несогласованный марш в поддержку журналиста Голунова
Обновлено вчера в 10:50
Общество
ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян
Обновлено в 01:19
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
В седьмом матче финальной серии Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) "Сент-Луис" обыграл "Бостон Брюинз" со счетом 4:1. Стоит отметить, что для команды победа в Кубке Стэнли стала первой в истории клуба.
Обновлено вчера в 22:43
Гаджеты
Объявлена российская цена смартфона Honor 20
Рекомендованная розничная цена версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти составила 27 990 рублей.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Дочь Алсу сняла свой дебютный клип
По словам девушки, клип снят на песню «Эта любовь», которую она спела вместе с Ержаном.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Адвокат Кирилла Кокорина: Все произошло спонтанно
Что касается причинения легкого вреда здоровью, Соловчук говорит, что удар нанес Кирилл Кокорин, но это не так.
Обновлено в 06:28
Энергетика
Атака в Оманском заливе: цены на нефть резко подскочили
Сегодня, 13 июня, из-за инцидента в Оманском заливе, где нефтяной танкер, принадлежащий норвежской Frontline, был поражен торпедой у побережья Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, цены на нефть подскочили на 5,4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
Обновлено в 05:38
Происшествия
На Украине дело о хищении госсредств на проект «Стена» дошло до суда
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на российско-украинской границе, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Обновлено в 06:28
Общество
Эротику в чернобыльской зоне отчуждения раскритиковали в сети
Instagram-модели опубликовали откровенные фото, сделанные в чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Внука Робина Уильямса назвали в честь деда
Обновлено в 06:09
Происшествия
Неизвестные ограбили банк на юге Москвы
Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Правозащитники сообщили об исполнении смертного приговора в Белоруссии
Очередной смертный приговор приведен в исполнение в Белоруссии, сообщил в четверг не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".
Обновлено в 06:30
Происшествия
Уголовное дело против Ивана Голунова прекращено
Уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено 11 июня в 10:16
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Бари Алибасов остается в реанимации
Обновлено в 03:14
Интернет
Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»
В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Бывший муж Натальи Водяновой вновь станет отцом
Первый муж российской супермодели Натальи Водяновой, британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман в Instagram сообщил, что скоро снова станет отцом.
Обновлено в 04:24
Общество
Роспотребнадзор назвал признаки опасных интернет-магазинов
Среди других признаков опасных торговых площадок в интернете называются отсутствие контактной информации, недавний срок создания магазина, неточности в описании товаров, чрезмерная настойчивость сотрудников, а также предоставление сканов паспорта продавца в качестве подтверждения личности.
Обновлено в 04:45
Происшествия
На подземном пожаре в Киселёвске пострадал кузбассовец
В Кемеровской области проводят доследственную проверку по факту подземного пожара в Кисилёвске.
Обновлено в 05:12