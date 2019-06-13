Экономика

Минстрой опроверг перенос сроков перехода на эскроу-счетаРИА Новости 04:06

Сроки перехода на новую систему долевого строительства с использованием эскроу-счетов не переносятся, заявил в четверг на селекторном совещании с регионами замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.
Читать в источнике
с чего всё началось

Жилье оплатят в отсрочку

В Минстрое оказались готовы пойти на уступки застройщикам и фактически отложить введение схемы с использованием эскроу-счетов. Большинство девелоперов смогут продолжать получать деньги напрямую от дольщиков до 1 октября 2019 года, прежний срок был 1 июля.
Коммерсантъвчера в 15:33

Подробнее о событии

Минстрой отрицает перенос сроков отказа от строительства по ДДУ

Коммерсантъ06:14

Минстрой: сроки перехода на эскроу-счета переносить не будут

Вести.Ru04:30

Минстрой опроверг перенос на три месяца сроков отказа от долевого участия

Интерфакс04:13

Минстрой опроверг сообщения о переносе на 1 октября перевода застройщиков на эскроу

ТАСС03:49

Минстрой опроверг перенос сроков вступления закона о переходе на эскроу

РБК04:42

Минстрой опроверг сообщения об отсрочке перевода застройщиков на эскроу

Ведомости04:32

Минстрой опроверг перенос сроков перехода на эскроу-счета

РИА Новости04:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
Игры

Авторы Chernobylite сравнили реальный Чернобыль со своей игрой

Польская студия The Farm 51 к разработке боевика с элементами хоррора Chernobylite подошла со всей серьёзностью.
Обновлено в 12:00
Общество

«ВКонтакте» разрешила пользователям продавать сообщества

Администрация социальной сети «ВКонтакте» сняла запрет на продажу пользователями сообществ, владельцами которых они являются.
Обновлено в 11:59
Политика

Турция обвинила США в разглашении письма по С-400

Анкара обвинила американцев в разглашении содержания письма, которое и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан адресовал турецкому министру обороны Хулуси Акару.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул

Танкер Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline, затонул. Ранее в четверг, 13 июня, его атаковали в Оманском заливе.
Обновлено в 05:03
Футбол

Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором

Обновлено в 07:45
Экономика

Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю

«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено 11 июня в 07:16
Общество

Программист из Петербурга отсудил 23 млн руб за ПО для курсов

IT-специалист провел экспертизу и оценил свой ущерб следующим образом: с российской фирмы он хотел взыскать более 8 миллионов рублей за удаление информации об авторском праве и еще 17,9 миллионов за нарушение исключительных прав на программу.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

«Суд апелляционной инстанции вынес новый приговор и уточнил, что действия подсудимых следует квалифицировать по пункту «а» части 1 статьи 213 УК», — отметил представитель Мосгорсуда.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил скандал во Внуково

Вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев отреагировал на сложившуюся ситуацию вокруг него после скандала в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

Киеву предложили мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом»

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
Обновлено в 11:05
Технологии

Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов

Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Сын бывшего хоккеиста сборной России убил мать на глазах брата

Обновлено в 12:38
Происшествия

Люди застряли в воздухе из-за сбоя электричества в парке аттракционов

Обновлено в 13:15
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Здоровье

В Моздоке открыли новый корпус поликлиники

Обновлено в 06:46
Общество

В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки

Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Общество

Для автомобилистов могут ввести экспресс-тесты на наркотики

В России могут повсеместно ввести тест на наркотики для водителей. Слюну водителя проверят на экспресс-тесте.
Обновлено в 10:30
Общество

Роскомнадзор проверит сервис TikTok на соблюдение российских законов

Проверкой TikTok планирует заняться и Роскомнадзор.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Молния убила школьницу под Новосибирском

В четверг, 13 июня, разряд молнии убил 17-летнюю девушку в Колыванском районе Новосибирской области.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Армия поможет МЧС бороться с пожарами на Дону

Обновлено в 07:55
Гаджеты

Россия выпустит первый коммерческий смартфон на отечественной ОС

Специалисты компании Google сообщили, что хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 05:12
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

Обновлено в 09:21
Общество

В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян

В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:04
Политика

Кремль прокомментировал идею о реформе МВД после дела Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею о реформах органов внутренних дел после дела журналиста Ивана Голунова, которого сначала обвинили в распространении наркотиков, а затем сняли претензии.
Обновлено в 11:27
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в неподобающем её статусу наряде

Как гласят правила британского королевского этикета, женщины из данной семьи не могут выходить в свет в такой открытой одежде.
Обновлено в 13:16
Здоровье

Стоматолог рассказал, чем опасны больные зубы для организма

Больные зубы могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов, пишут «Известия».
Обновлено в 11:41
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное