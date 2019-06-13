Минстрой опроверг перенос сроков перехода на эскроу-счетаРИА Новости 04:06

В Минстрое оказались готовы пойти на уступки застройщикам и фактически отложить введение схемы с использованием эскроу-счетов. Большинство девелоперов смогут продолжать получать деньги напрямую от дольщиков до 1 октября 2019 года, прежний срок был 1 июля.

с чего всё началось

Сроки перехода на новую систему долевого строительства с использованием эскроу-счетов не переносятся, заявил в четверг на селекторном совещании с регионами замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

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