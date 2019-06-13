Минстрой опроверг перенос перехода на эскроу-счетаСаминвестор вчера в 08:06

В Минстрое оказались готовы пойти на уступки застройщикам и фактически отложить введение схемы с использованием эскроу-счетов. Большинство девелоперов смогут продолжать получать деньги напрямую от дольщиков до 1 октября 2019 года, прежний срок был 1 июля.

с чего всё началось

Сегодня, 13 июня 2019 года, заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин опроверг планы министерства по переносу перехода к проектному финансированию жилищного строительства на 1 октября.

Армия и оружие США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.

Музыка На концерте для участников саммита ШОС прозвучали узбекские песни На концерте для участников саммита ШОС прозвучали узбекские песни "Культура и искусство являются важным средством сближения и взаимопонимания между народами, что созвучно целям Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.

Музыка Названы самые богатые рэперы в мире Forbes составил рейтинг самых богатых рэперов в мире.

Общество Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.

Шоу-бизнес У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.

Политика Порошенко рассказал, как закрыть вопрос о воровстве российского газа Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал нынешние власти продолжить его политический курс, чтобы через два года никто не ставил вопрос о воровстве Киевом российского газа.

Экономика Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.

Армия и оружие Экс-глава Генштаба ВСУ Заман рассказал о готовившейся войне в Крыму Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Заман поделился мыслями о ситуации в стране в 2014 году.

Экономика В России могут вырасти тарифы на вывоз мусора Волонтеры очистили от мусора территории Тосненского и Гатчинского районов.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Происшествия В Екатеринбурге загорелся детский сад В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.

Игры Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.

Происшествия Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.

Культура Эдуарду Кочергину в Воронеже вручили Платоновскую премию Эдуард Кочергин получил из рук главы региона диплом, денежную премию в размере 1 млн руб. и памятный знак лауреата Платоновской премии.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Общество В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы» Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.

Происшествия В Мельбурне проходит митинг против экстрадиции Ассанжа в США Митинг против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа проходит у консульства Великобритании в австралийском городе Мельбурн, по меньшей мере два человека были задержаны.

Финансы Сбербанк повысил максимальную ставку рублевых вкладов Отмечается, что вклад можно открыть во всех отделениях Сбербанка (а также с помощью банкомата, интернет-банка или мобильного приложения) до 30 июня 2019 года включительно.