Экономика

Минстрой опроверг перенос перехода на эскроу-счетаСаминвестор вчера в 08:06

Сегодня, 13 июня 2019 года, заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин опроверг планы министерства по переносу перехода к проектному финансированию жилищного строительства на 1 октября.
Читать в источнике
с чего всё началось

Жилье оплатят в отсрочку

В Минстрое оказались готовы пойти на уступки застройщикам и фактически отложить введение схемы с использованием эскроу-счетов. Большинство девелоперов смогут продолжать получать деньги напрямую от дольщиков до 1 октября 2019 года, прежний срок был 1 июля.
Коммерсантъ12 июня в 15:33

Подробнее о событии

Минстрой отрицает перенос сроков отказа от строительства по ДДУ

Коммерсантъвчера в 06:14

Минстрой опроверг перенос сроков вступления закона о переходе на эскроу

РБКвчера в 04:42

Минстрой опроверг перенос сроков перехода на эскроу-счета

РИА Новостивчера в 04:06

Минстрой опроверг сообщения о переносе на 1 октября перевода застройщиков на эскроу

ТАССвчера в 03:49

Минстрой: сроки перехода на эскроу-счета переносить не будут

Вести.Ruвчера в 04:30

Минстрой опроверг сообщения об отсрочке перевода застройщиков на эскроу

Ведомостивчера в 04:32

Минстрой опроверг перенос на три месяца сроков отказа от долевого участия

Интерфаксвчера в 04:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
Транспорт

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

Обновлено в 00:52
Армия и оружие

США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры

В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Здоровье

В Хабаровском крае откроют новые центры помощи онкобольным

Обновлено в 01:55
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено вчера в 18:04
Музыка

На концерте для участников саммита ШОС прозвучали узбекские песни

На концерте для участников саммита ШОС прозвучали узбекские песни "Культура и искусство являются важным средством сближения и взаимопонимания между народами, что созвучно целям Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 22:59
Музыка

Названы самые богатые рэперы в мире

Forbes составил рейтинг самых богатых рэперов в мире.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес

У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба

Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.
Обновлено вчера в 10:44
Политика

Порошенко рассказал, как закрыть вопрос о воровстве российского газа

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал нынешние власти продолжить его политический курс, чтобы через два года никто не ставил вопрос о воровстве Киевом российского газа.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»

Обновлено вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Обновлено в 01:25
Баскетбол

Скип Бэйлесс: «„Голден Стэйт“ выиграет финальную серию в 7-м матче»

Известный обозреватель НБА Скип Бэйлесс дал прогноз на исход финальной серии плей-офф между «Голден Стэйт» и «Торонто» (2-3).
Обновлено вчера в 09:12
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ Заман рассказал о готовившейся войне в Крыму

Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Заман поделился мыслями о ситуации в стране в 2014 году.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

В России могут вырасти тарифы на вывоз мусора

Волонтеры очистили от мусора территории Тосненского и Гатчинского районов.
Обновлено вчера в 00:28
Кино

Опубликован первый трейлер сиквела «Сияния»

Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

В Кузбассе чиновница женила мужчину, находившегося без сознания

Обновлено в 00:11
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Футбол

Станислав Черчесов: «Наших парней везде ждут, они собирают стадионы. Это тоже наследие ЧМ-2018»

Россия – Кипр: Черчесов угадал и обошел Шотландию После Кипра поблагодарил игроков за профессионализм – Давайте начнем с подведения итогов весенне-летней части.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся детский сад

В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Игры

Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords

Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено вчера в 16:07
Наука

Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию

Обновлено вчера в 21:57
Культура

Эдуарду Кочергину в Воронеже вручили Платоновскую премию

Эдуард Кочергин получил из рук главы региона диплом, денежную премию в размере 1 млн руб. и памятный знак лауреата Платоновской премии.
Обновлено вчера в 15:30
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Общество

В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»

Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

В Мельбурне проходит митинг против экстрадиции Ассанжа в США

Митинг против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа проходит у консульства Великобритании в австралийском городе Мельбурн, по меньшей мере два человека были задержаны.
Обновлено в 01:16
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено вчера в 04:40
Финансы

Сбербанк повысил максимальную ставку рублевых вкладов

Отмечается, что вклад можно открыть во всех отделениях Сбербанка (а также с помощью банкомата, интернет-банка или мобильного приложения) до 30 июня 2019 года включительно.
Обновлено вчера в 06:24
Экономика

Протекционизм развитых стран подрывает иностранные инвестиции

Если 16 лет назад лишь 10% принимаемых странами мер ограничивали иностранные инвестиции, то теперь – 34%.
Обновлено вчера в 13:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное