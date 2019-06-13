Экономика

Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счетаРоссийская газета 04:51

В СМИ появилась информация, что переход на проектное финансирование может быть отложен до 1 октября.
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с чего всё началось

Жилье оплатят в отсрочку

В Минстрое оказались готовы пойти на уступки застройщикам и фактически отложить введение схемы с использованием эскроу-счетов. Большинство девелоперов смогут продолжать получать деньги напрямую от дольщиков до 1 октября 2019 года, прежний срок был 1 июля.
Коммерсантъвчера в 15:33

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Минстрой: сроки перехода на эскроу-счета переносить не будут

Вести.Ru04:30

Минстрой опроверг перенос на три месяца сроков отказа от долевого участия

Интерфакс04:13

Минстрой опроверг сообщения о переносе на 1 октября перевода застройщиков на эскроу

ТАСС03:49

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Ведомости04:32

Сколько смогут заработать квартирные инвесторы после перехода на эскроу

РБК05:11

Минстрой опроверг перенос сроков перехода на эскроу-счета

РИА Новости04:06

Жилье оплатят в отсрочку

Коммерсантъвчера в 15:33
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Россия требует от Эстонии залог в размере 720 тысяч евро за задержанное в мае за лов рыбы в исключительной экономической зоне РФ судна Roxen.
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Закон «Об образовании» нуждается в появлении дополнительных статей, которые бы регламентировали образование детей-сирот в специальных учреждениях с точки зрения гарантий ответственности государства за воспитание и социализацию таких детей, возможности подготовки их к будущей профессии.
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Специалисты Роспотребнадзора составили признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где вместо честных продавцов могут скрываться мошенники.
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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
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