Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счетаРоссийская газета 04:51

В Минстрое оказались готовы пойти на уступки застройщикам и фактически отложить введение схемы с использованием эскроу-счетов. Большинство девелоперов смогут продолжать получать деньги напрямую от дольщиков до 1 октября 2019 года, прежний срок был 1 июля.

с чего всё началось

В СМИ появилась информация, что переход на проектное финансирование может быть отложен до 1 октября.

Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счета

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