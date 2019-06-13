Экономика
Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счетаРоссийская газета 04:51
В СМИ появилась информация, что переход на проектное финансирование может быть отложен до 1 октября.
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с чего всё началось
В Минстрое оказались готовы пойти на уступки застройщикам и фактически отложить введение схемы с использованием эскроу-счетов. Большинство девелоперов смогут продолжать получать деньги напрямую от дольщиков до 1 октября 2019 года, прежний срок был 1 июля.Коммерсантъвчера в 15:33
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