Минстрой опроверг данные о пересчете цен на отоплениеИзвестия вчера в 07:33

Минстрой России опроверг информацию о положениях, которые позволяют устанавливать в одном многоквартирном доме разные нормативы на отопление. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 20 июня.

Минстрой опроверг данные о пересчете цен на отопление

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