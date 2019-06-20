ЖКХ

Минстрой опроверг данные о пересчете цен на отоплениеИзвестия вчера в 07:33

Минстрой России опроверг информацию о положениях, которые позволяют устанавливать в одном многоквартирном доме разные нормативы на отопление. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 20 июня.
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Министерство строительство отрицает, что цены на отопления могут вырасти для отдельных владельцев недвижимости

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Минстрой опроверг информацию о пересчете тарифов на отопление

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Минстрой опроверг информацию об изменении норматива отопления в зависимости от этажности

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Коммерсантъвчера в 07:51

Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление

РИА Новостивчера в 06:58
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Грязную нефть снова нашли в трубопроводе «Дружба»

В трубопроводе «Дружба» опять появилась хлорорганика. Новое загрязнение обнаружили на участке, идущем из Белоруссии в Польшу.
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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
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Корпорация «Уралвагонзавод» продемонстрирует военным специалистам перспективные образцы вооружения на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 23:56
Космос

«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М» из-за неисправностей

Запуск ракеты «Протон-М» с космическим аппаратом «Спект-РГ», который должен был состояться с космодрома Байконур в Казахстане, перенесен на сутки.
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Гаджеты

Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи

Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.
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К дому Алибасова приехала полиция

Обновлено вчера в 14:19
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено вчера в 09:33
Армия и оружие

В США запретили самолетам летать в воздушном пространстве Ирана

Американское Управление гражданской авиации (FAA) запретило авиакомпаниям страны летать в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, передает телеканал CNBC.
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Политика

В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
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Политика

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Премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил, что представленные результаты по делу о крушении рейса MH17 под Донецком политизированы и направлены против России.
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Политика

Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным

Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
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Авто

В Сети показали Lada 4x4 с АКПП

Фотографии "Нивы" с автоматической коробкой передач недавно появились в группе "Новости Лада" в социальной сети ВКонтакте.
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Политика

Маттео Сальвини выдвинули на Нобелевскую премию мира

Кандидатура вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини выдвинута на получение Нобелевской премии мира, сообщает ТАСС.
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Общество

День летнего солнцестояния придется на 21 июня

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Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
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ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
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Общество

Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые

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Политика

Путин рассказал о реакции на факты миллиардной коррупции

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что всегда выступал за гласность в делах о коррупции и чувствует ответственность за это «безобразие».
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В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2

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Авто

Что ломается в машине только летом: 7 примеров

Для начала разберемся, какие физические явления в жару могут привести к повреждению автомобиля и какие системы пострадают из-за этого в первую очередь.
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