ЖКХ
Минстрой опроверг данные о пересчете цен на отоплениеИзвестия вчера в 07:33
Минстрой России опроверг информацию о положениях, которые позволяют устанавливать в одном многоквартирном доме разные нормативы на отопление. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 20 июня.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 02:47, Вашингтон
Энергетика
Грязную нефть снова нашли в трубопроводе «Дружба»
В трубопроводе «Дружба» опять появилась хлорорганика. Новое загрязнение обнаружили на участке, идущем из Белоруссии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:46
Политика
Депутат Госдумы назвал беспорядки в Грузии спланированной акцией
Обновлено вчера в 22:27
Космос
Разработана камера для определения утечек на МКС
Обновлено вчера в 19:27
Кино
Киану Ривз может сняться в фильмах Marvel
Обновлено вчера в 20:45
Космос
«Марсианские хрущевки»: Отправленные на Марс роботы распечатают первые жилые дома
Обновлено вчера в 08:55
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Территорию у новой станции метро «Коммунарка» благоустроили
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями
Хабаровская семья из трех человек попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела личинки червей-паразитов.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
На «Армии-2019» представят перспективные образцы вооружения
Корпорация «Уралвагонзавод» продемонстрирует военным специалистам перспективные образцы вооружения на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 23:56
Космос
«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М» из-за неисправностей
Запуск ракеты «Протон-М» с космическим аппаратом «Спект-РГ», который должен был состояться с космодрома Байконур в Казахстане, перенесен на сутки.
Обновлено в 01:47
Гаджеты
Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи
Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.
Обновлено в 01:37
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
Обновлено вчера в 14:19
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено вчера в 09:33
Армия и оружие
В США запретили самолетам летать в воздушном пространстве Ирана
Американское Управление гражданской авиации (FAA) запретило авиакомпаниям страны летать в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, передает телеканал CNBC.
Обновлено в 00:15
Политика
В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Премьер Малайзии назвал расследование по MH17 антироссийским
Премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил, что представленные результаты по делу о крушении рейса MH17 под Донецком политизированы и направлены против России.
Обновлено вчера в 04:10
Политика
Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным
Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:09
Авто
В Сети показали Lada 4x4 с АКПП
Фотографии "Нивы" с автоматической коробкой передач недавно появились в группе "Новости Лада" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 00:59
Политика
Маттео Сальвини выдвинули на Нобелевскую премию мира
Кандидатура вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини выдвинута на получение Нобелевской премии мира, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном
Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма
ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Путин рассказал о реакции на факты миллиардной коррупции
Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что всегда выступал за гласность в делах о коррупции и чувствует ответственность за это «безобразие».
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
Медиамагнат Руперт Мердок госпитализирован, сообщают СМИ
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о разводе
Актеры воспитывают двоих детей: дочь Изабель (4 года) и сына Димитрия Портвуда (2 года).
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2
Обновлено в 02:38
Авто
Что ломается в машине только летом: 7 примеров
Для начала разберемся, какие физические явления в жару могут привести к повреждению автомобиля и какие системы пострадают из-за этого в первую очередь.
Обновлено в 01:00