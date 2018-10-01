Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отоплениеРИА Новости 06:58

Информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минстроя России в четверг.

Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление

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