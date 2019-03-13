Экономика
Минстрой одобрил передачу объектов Urban Group новому застройщикуРИА Новости 09:05
Минстрой России одобрил передачу объектов обанкротившегося девелопера Urban Group новому застройщику, сообщил журналистам в среду замглавы ведомства Никита Стасишин.
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Происшествия
В школе Сан-Паулу подростки расстреляли шесть человек
Обновлено в 10:30
Происшествия
ФСБ подала иск к «Новой газете»
ФСБ подала иск к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из судебной картотеки.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова
По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Под завалами обрушившейся школы оказались более 100 человек в Нигерии
Как отмечается, под завалами могут находиться более 100 человек. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.
Обновлено в 08:58
Экономика
Visa и MasterCard заблокировали карты российского банка
Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов банка "Еврофинанс Моснарбанк", так как членство этой компании в международных платежных системах приостановлено.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
По данным телеканала, артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
В Дагестане учитель побил школьника на уроке
Обновлено в 09:50
Происшествия
Раскрыты детали разговора пилотов перед крушением самолета в Эфиопии
Стали известны детали последнего разговора пилотов самолета, который разбился в Эфиопии 10 марта.
Обновлено в 10:28
Финансы
Курс евро обновил минимум с августа
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже обновил минимум с августа 2018 года, опустившись до 73,88 рубля.
Обновлено в 10:12
Политика
Порошенко на митинге в Чернигове осыпали нецензурной бранью
Обновлено в 10:36
Происшествия
Авиакомпании начинают пересматривать заказы лайнеров Boeing-737 MAX
Несколько авиакомпаний могут отказаться от покупки самолетов Boeing 737 MAX, предназначенных для среднемагистральных маршрутов, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 08:45
Политика
ЕР исключила из партии волгоградского депутата после слов о тунеядцах
Депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, назвавшего малоимущих пенсионеров "тунеядцами и алкашами", исключили из "Единой России", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.
Обновлено в 06:34
Политика
Заменены неисправные приборы в ракете-носителе «Союз-ФГ»
Обновлено в 06:50
Политика
Европарламент назвал Россию основным источником дезинформации в Европе
Отдельно депутаты призывают увеличить осведомленность о "дезинформационных кампаниях России", называя их "основным источником дезинформации в Европе".
Обновлено в 09:37
Политика
Порошенко обогнал Тимошенко в президентском рейтинге на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский второй месяц имеет наибольший уровень поддержки среди населения, на вторую позицию вышел действующий президент Петр Порошенко, на третьей - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социс".
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Шнуров отказался от баттла с Собчак после стиха о ее разводе
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал в стихотворной форме обращение телеведущей Ксении Собчак, которая вызвала артиста на баттл после критики ее публичного развода с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В отношении блогера Константина Ишутова возбудили новое уголовное дело
В отношении чувашского блогера Константина Ишутова возбудили второе уголовное дело – по п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ.
Обновлено в 05:33
Культура
Ярмольник назвал современный КВН несмешным
Актер Леонид Ярмольник назвал выступления современных команд КВН несмешными. По его словам, качество передачи сильно упало.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Главреда нижегородского издания оштрафовали за акцию памяти Немцова
Главный редактор нижегородского интернет-издания "KozaPress" Ирина Славина сообщила на своей странице в соцсети, что признана районным судом виновной в организации несогласованного шествия памяти политика Бориса Немцова и оштрафована на 20 тыс рублей.
Обновлено в 09:48
Музыка
Вера Брежнева отказалась признавать себя украинской певицей
Певица и бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева не считает себя украинской исполнительницей.
Обновлено в 10:27
Экономика
Минприроды нашло способ выполнить указ Путина по загрузке Севморпути
Новые грузы для Севморпути Минприроды обновило прогноз грузооборота Северного морского пути (СМП), дополнив его объемами, необходимыми для выполнения майского указа президента Владимира Путин.
Обновлено в 09:52
Общество
Мэрия Новосибирска разрешила установить памятник Сталину
Обновлено в 10:37
Футбол
Промес рассказал о причинах перехода в «Спартак»
Обновлено в 10:14
Хоккей
Евгений Малкин набрал 1000-е очко в НХЛ
Обновлено в 02:59
ЖКХ
Чайка поручил проверить информацию о двойной плате за вывоз отходов
Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию о взимании двойной платы с граждан за вывоз твёрдых коммунальных отходов, сообщил представитель ведомства Александр Куренной.
Обновлено в 10:40
Общество
Владимира Этуша кремировали на Троекуровском кладбище
Обновлено вчера в 08:12
Экономика
Росстат может скорректировать расчет реальных доходов населения
Росстат не исключает изменения методики расчета реальных доходов населения.
Обновлено в 01:27