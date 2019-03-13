Экономика
Минстрой одобрил передачу объектов Urban Group новому застройщикуРИА Новости вчера в 09:05
Минстрой России одобрил передачу объектов обанкротившегося девелопера Urban Group новому застройщику, сообщил журналистам в среду замглавы ведомства Никита Стасишин.
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Армия и оружие
США испытают запрещенные ДРСМД ракеты, пишут СМИ
США планируют в этом году провести испытания ракет, которые более 30 лет были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает Washington Post со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Осетинский депутат избил учительницу на глазах у детей
Родители учащихся и сотрудники одной из школ Северной Осетии пожаловались в полицию на местного депутата, который избил учительницу перед малолетними детьми.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Швеция потребовала от России выслать одного из дипломатов
МИД Швеции вызвал российского посла в Стокгольме Виктора Татаринцева и потребовал высылки одного из российских дипломатов, сообщает издание Dagens Nyheter со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Певица Юлия Началова находится в коме
Певицу Юлию Началову, которая была госпитализирована в одну из московских клиник после резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры, ввели в искусственную кому.
Обновлено вчера в 05:48
Политика
В США заявили, что Китай способен вести шпионаж через подводные кабели
Пока США делает всё возможное, чтобы помешать Huawei Technologies в создании системы мобильной связи следующего поколения (5G), специалисты китайской компании достаточно успешно занимаются созданием сети подводных кабелей, и под их контролем находится весь объём интернет-трафика, пишет американская газета.
Обновлено в 00:05
Единоборства
WBO назначила бой между Ковалевым и Ярдом
Всемирная боксерская организация (WBO) на своем официальном сайте объявила о назначении боя между чемпионом WBO в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым и обязательным претендентом британцем Энтони Ярдом.
Обновлено в 00:02
Общество
Ведущий NTV извинился за неуместный жест в репортаже про авиакатастрофу
Ведущего обвинили в кощунстве и том, что "забавный" жест был абсолютно неуместен в репортаже о гибели 157 человек.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Похитивших более 1 млн рублей хакеров поймали в Забайкалье
Полиция задержала в Забайкальском крае хакеров, которые похитили более 1 млн руб. со счетов граждан, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Самолёты не могут приземлиться в аэропорту Челябинска
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
В благовещенской больнице больше 100 детей заразились гепатитом C
Как выяснили журналисты "Коммерсанта", в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больнице в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Ранее власти признали этот факт, но озвучили цифру в 26 человек.
Обновлено вчера в 19:36
Автоспорт
Умер гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг
Обновлено вчера в 23:16
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.
Обновлено вчера в 17:31
Авто
BMW X6 M назвали самым дорогим в эксплуатации подержанным авто
Владелец подержанного кроссовера BMW X6 M за год тратит на эксплуатацию своего автомобиля в среднем 222,7 тысячи рублей, согласно данным исследования, которое провел сервис "Юла Авто".
Обновлено вчера в 21:22
Хоккей
НХЛ. Овечкин набрал 1200-е очко в лиге
Обновлено 12 марта в 22:07
Происшествия
Дагестанский учитель избил и обматерил школьника
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
В Италии похитили копию картины Брейгеля-младшего
Обновлено вчера в 23:15
Кино
Кинотеатры предложили снизить поддержку российских фильмов до 5 в год
Бизнесмены настаивают на том, что в год должно выходить порядка 5 фильмов на льготных условиях, а остальные будут реализовываться на общерыночных.
Обновлено вчера в 20:29
Политика
В Латакии заявили о готовности к приёму беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Командир отделения пожарной части Амазара объявил голодовку
Командир отделения пожарной части пос. Амазара Могочинского района Константин Князев объявил о начале голодовки.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В ЕАО ребенок погиб, провалившись под лед на реке
Обновлено вчера в 21:49
Армия и оружие
Власти Сирии амнистировали около 40 тысяч бывших боевиков
"Благодаря взаимодействию организации с компетентными органами уже около 40 тысяч человек, причастных к использованию оружия против сирийского государства, урегулировали свой статус и обязались не возвращаться к участию в незаконных вооруженных формированиях", — передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие
В Раде заявили о «космических» потерях украинской армии
На Украине отмечают участившиеся случаи небоевых потерь в ВСУ.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Boeing рекомендовала приостановить полеты 737 MAX во всех странах
Американская компания-производитель Boeing рекомендовала Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA), Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB), а также авиационным властям и перевозчикам во всем мире приостановить полеты самолетов 737 MAX.
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Госдеп обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму
Госдеп США считает, что российские власти нарушают права человека в Крыму.
Обновлено вчера в 13:29
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на рекордную сумму
Предыдущий рекорд по размещению ОФЗ Минфин поставил две недели назад, 27 февраля: тогда министерство за день разместило бумаги на 57,6 млрд руб. Минфину впервые с 2014 г. удалось привлечь такую сумму в рамках одного дня, рассказывал тогда представитель Минфина.
Обновлено вчера в 12:03
Футбол
«Барселона» разгромила «Лион» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Испанский футбольный клуб "Барселона" на своем поле одержал победу над французским "Лионом" со счетом 5:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
В Венесуэле прогремели взрывы на нефтезаводе
В венесуэльском штате Ансоатеги на предприятии Petro San Felix произошли взрывы на двух резервуарах с разбавителями для нефти.
Обновлено вчера в 16:14
ЖКХ
Чайка поручил проверить сообщения о двойной плате за вывоз мусора
Генеральный прокурор Юрий Чайка поручил прокурорам субъектов России проверить информацию о незаконном взимании с граждан платы за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Депутат Госдумы посоветовал диабетикам похудеть
Депутат Государственной думы РФ от Алтайского края и член комитета по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что главное в лечение диабета — снижение веса.
Обновлено в 00:01
Происшествия
В Хабаровске при пожаре погибла пятилетняя девочка
Пятилетняя девочка погибла при пожаре в двухэтажном бараке в Хабаровске, ее мать пострадала и госпитализирована, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 23:43