Сумма ущерба, нанесенного паводками жителям, бизнесу, экономике и социальной инфраструктуре Иркутской области, предварительно оценена в 35 млрд рублей. Об этом на заседании правкомиссии по ликвидации последствий наводнения сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий.

с чего всё началось

Ущерб от паводка в Иркутской области оценивается в 35 млрд рублей, сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий на заседании правительственной комиссии по ликвидации ЧС.

Оценен ущерб от паводка в Иркутской области

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