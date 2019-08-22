Экономика
Оценен ущерб от паводка в Иркутской областиБИЗНЕС Online вчера в 13:14
Ущерб от паводка в Иркутской области оценивается в 35 млрд рублей, сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий на заседании правительственной комиссии по ликвидации ЧС.
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Сумма ущерба, нанесенного паводками жителям, бизнесу, экономике и социальной инфраструктуре Иркутской области, предварительно оценена в 35 млрд рублей. Об этом на заседании правкомиссии по ликвидации последствий наводнения сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий.ТАССвчера в 09:11
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Ущерб от наводнений в Иркутской области предварительно оценили в 35 млрд рублей
Интерфаксвчера в 09:17
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