Сумма ущерба, нанесенного паводками жителям, бизнесу, экономике и социальной инфраструктуре Иркутской области, предварительно оценена в 35 млрд рублей. Об этом на заседании правкомиссии по ликвидации последствий наводнения сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий.

с чего всё началось

По данным комиссии, 10,8 млрд руб. ущерба приходится на жилые дома и более 20 млрд руб. – на административные здания, передает ТАСС. Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Вода частично затопила 109 населенных пунктов, в которых проживали 38 000 человек.

Минстрой оценил ущерб от паводка в Иркутской области в 35 млрд рублей

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