Экономика

Минстрой оценил ущерб от паводка в Иркутской области в 35 млрд рублейВедомости вчера в 10:44

По данным комиссии, 10,8 млрд руб. ущерба приходится на жилые дома и более 20 млрд руб. – на административные здания, передает ТАСС. Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Вода частично затопила 109 населенных пунктов, в которых проживали 38 000 человек.
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Минстрой: ущерб от паводков в Иркутской области составил 35 млрд рублей

Сумма ущерба, нанесенного паводками жителям, бизнесу, экономике и социальной инфраструктуре Иркутской области, предварительно оценена в 35 млрд рублей. Об этом на заседании правкомиссии по ликвидации последствий наводнения сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий.
ТАССвчера в 09:11

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Минстрой РФ оценил ущерб от паводка в Иркутской области в 35 миллиардов рублей

Твой Иркутсквчера в 21:31

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РИА Новостивчера в 09:07

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Газета.Ruвчера в 09:42

Ущерб от паводка в Приангарье оценили в 35 млрд рублей

Говорит Москвавчера в 09:30

Ущерб от наводнений в Иркутской области предварительно оценили в 35 млрд рублей

Интерфаксвчера в 09:17

На восстановление инфраструктуры Иркутской области направят еще 17 млрд рублей

ТАССвчера в 10:45
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