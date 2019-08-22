Происшествия
Минстрой оценил ущерб от паводка в Иркутской области в 35 млрд рублейВедомости 10:44
По данным комиссии, 10,8 млрд руб. ущерба приходится на жилые дома и более 20 млрд руб. – на административные здания, передает ТАСС. Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Вода частично затопила 109 населенных пунктов, в которых проживали 38 000 человек.
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Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Хирурга из Франции подозревают в изнасиловании 250 детей
Правоохранительный органы Франции подозревают 66-летнего хирурга Джоэля Ле Скуарнека в действиях сексуального характера в отношении 250 несовершеннолетних пациентов, сообщает The Times.
Обновлено в 10:17
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Музыка
Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
Обновлено в 10:57
Футбол
Вратарь ЦСКА перешел в «СКА-Хабаровск»
Вратарь ЦСКА Георгий Кырнац покидает армейский клуб и продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск». Об этом рассказал агент Алексей Сафонов.
Обновлено в 05:44
Здоровье
Врачи извлекли из женщины две тысячи желчных камней
В городе Нонгкхай (Таиланд) врачи обнаружили в желчном пузыре пациентки почти две тысячи камней.
Обновлено в 06:39
Космос
Робот «Федор» успешно отправился к МКС
Через пару дней космический корабль "Союз МС" пристыкуется к МКС, и робот сможет начать работу.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена»
Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.
Обновлено в 07:14
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Пострадавшие сотрудники «Росатома» идут на поправку
Атомщики, получившие травмы при взрыве на полигоне в Архангельской области, идут на поправку.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Петербургские власти помогут девочке, пострадавшей в Турции
Власти Санкт-Петербурга окажут всю необходимую помощь - как социальную, так и медицинскую - семье двенадцатилетней девочки, которая чуть не утонула в бассейне одного из турецких отелей.
Обновлено вчера в 11:31
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Футбол
Леона Мусаева вызвали в молодежную сборную
Стоит отметить, что в последних играх «Зенита» против «Краснодара», «Оренбурга», «Динамо» и «Ахмата» Леон Мусаев регулярно попадал в заявку, но оставался на скамейке запасных.
Обновлено в 10:17
Единоборства
Украинец Усик проведет бой с россиянином Федосовым
Украинский боксер Александр Усик в дебютном бою в супертяжелом весе встретится с россиянином Андреем Федосовым, сообщает BoxingScene.
Обновлено в 04:24
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Политика
Путин напомнил об опасностях угледобычи в России
«Рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом», — сказал Путин.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Видео спасения девочки, которая провела в нижегородском лесу 3 дня
В Нижегородской области в лесу нашли живой пятилетнюю девочку, которая потерялась в минувшее воскресенье.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие
Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить восточный фланг НАТО созданием новой «долгосрочной военной базы» альянса на территории его страны.
Обновлено в 07:43
Политика
Трамп поддержал возвращение России в G8
Обновлено 20 августа в 15:46
Футбол
«Олимпиакос» прокомментировал разгром «Краснодара» в Лиге чемпионов
«Олимпиакос» в Twitter опубликовал запись по итогам победы над «Краснодаром» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
При пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека
В результате пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.
Обновлено в 11:17