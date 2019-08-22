По данным комиссии, 10,8 млрд руб. ущерба приходится на жилые дома и более 20 млрд руб. – на административные здания, передает ТАСС. Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Вода частично затопила 109 населенных пунктов, в которых проживали 38 000 человек.

Минстрой оценил ущерб от паводка в Иркутской области в 35 млрд рублей

Общество Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Происшествия Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.

Происшествия Хирурга из Франции подозревают в изнасиловании 250 детей Правоохранительный органы Франции подозревают 66-летнего хирурга Джоэля Ле Скуарнека в действиях сексуального характера в отношении 250 несовершеннолетних пациентов, сообщает The Times.

Общество Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».

Общество «Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.

Музыка Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.

Футбол Вратарь ЦСКА перешел в «СКА-Хабаровск» Вратарь ЦСКА Георгий Кырнац покидает армейский клуб и продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск». Об этом рассказал агент Алексей Сафонов.

Здоровье Врачи извлекли из женщины две тысячи желчных камней В городе Нонгкхай (Таиланд) врачи обнаружили в желчном пузыре пациентки почти две тысячи камней.

Космос Робот «Федор» успешно отправился к МКС Через пару дней космический корабль "Союз МС" пристыкуется к МКС, и робот сможет начать работу.

Политика Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена» Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.

Политика Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Происшествия Пострадавшие сотрудники «Росатома» идут на поправку Атомщики, получившие травмы при взрыве на полигоне в Архангельской области, идут на поправку.

Происшествия Петербургские власти помогут девочке, пострадавшей в Турции Власти Санкт-Петербурга окажут всю необходимую помощь - как социальную, так и медицинскую - семье двенадцатилетней девочки, которая чуть не утонула в бассейне одного из турецких отелей.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4» По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.

Футбол Леона Мусаева вызвали в молодежную сборную Стоит отметить, что в последних играх «Зенита» против «Краснодара», «Оренбурга», «Динамо» и «Ахмата» Леон Мусаев регулярно попадал в заявку, но оставался на скамейке запасных.

Единоборства Украинец Усик проведет бой с россиянином Федосовым Украинский боксер Александр Усик в дебютном бою в супертяжелом весе встретится с россиянином Андреем Федосовым, сообщает BoxingScene.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Происшествия В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».

Политика Путин напомнил об опасностях угледобычи в России «Рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом», — сказал Путин.

Происшествия Видео спасения девочки, которая провела в нижегородском лесу 3 дня В Нижегородской области в лесу нашли живой пятилетнюю девочку, которая потерялась в минувшее воскресенье.

Армия и оружие Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить восточный фланг НАТО созданием новой «долгосрочной военной базы» альянса на территории его страны.

Футбол «Олимпиакос» прокомментировал разгром «Краснодара» в Лиге чемпионов «Олимпиакос» в Twitter опубликовал запись по итогам победы над «Краснодаром» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.