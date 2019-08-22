Экономика
Минстрой оценил ущерб от паводка в Иркутской области в 35 млрд рублейВедомости вчера в 10:44
По данным комиссии, 10,8 млрд руб. ущерба приходится на жилые дома и более 20 млрд руб. – на административные здания, передает ТАСС. Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Вода частично затопила 109 населенных пунктов, в которых проживали 38 000 человек.
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Сумма ущерба, нанесенного паводками жителям, бизнесу, экономике и социальной инфраструктуре Иркутской области, предварительно оценена в 35 млрд рублей. Об этом на заседании правкомиссии по ликвидации последствий наводнения сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий.ТАССвчера в 09:11
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Минстрой РФ оценил ущерб от паводка в Иркутской области в 35 миллиардов рублей
Твой Иркутсквчера в 21:31
Ущерб от наводнений в Иркутской области предварительно оценили в 35 млрд рублей
Интерфаксвчера в 09:17
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