Экономика

Минстрой оценил ущерб от паводка в Иркутской области в 35 млрд рублейВедомости 10:44

По данным комиссии, 10,8 млрд руб. ущерба приходится на жилые дома и более 20 млрд руб. – на административные здания, передает ТАСС. Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Вода частично затопила 109 населенных пунктов, в которых проживали 38 000 человек.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Минстрой: ущерб от паводков в Иркутской области составил 35 млрд рублей

Сумма ущерба, нанесенного паводками жителям, бизнесу, экономике и социальной инфраструктуре Иркутской области, предварительно оценена в 35 млрд рублей. Об этом на заседании правкомиссии по ликвидации последствий наводнения сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий.
ТАСС09:11

Подробнее о событии

Минстрой оценил ущерб от наводнения в Иркутской области в 35 миллиардов рублей

Байкал2412:11

Минстрой РФ оценил ущерб от второй волны паводка в 35 млрд рублей

РИА Новости09:07

Названа сумма ущерба от паводков в Иркутской области

Газета.Ru09:42

Ущерб от паводка в Приангарье оценили в 35 млрд рублей

Говорит Москва09:30

Ущерб от наводнений в Иркутской области предварительно оценили в 35 млрд рублей

Интерфакс09:17

Минстрой: ущерб от паводков в Иркутской области составил 35 млрд рублей

ТАСС09:11

Ущерб от наводнений в Иркутской области оценили в 35 млрд

Российская газета10:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:12, Ашберн
Происшествия

Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке

Обновлено в 06:31
Политика

Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 20:17
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

В проливе Ла-Манш спасены 50 мигрантов

Обновлено в 20:57
Армия и оружие

ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок

Обновлено в 20:50
Происшествия

Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

Обновлено в 14:59
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Культура

Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в Москве

Заслуженный артист Виктор Власов скончался в возрасте 66 лет.
Обновлено в 19:51
Армия и оружие

Экипаж «Русских Витязей» выполнил пролет на скорости менее 80 км/час

Экипажи пилотажной группы «Русские Витязи» завершили подготовку к авиасалону МАКС-2019, выполнив квалификационные полеты.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Турецкие колонны с военной техникой прибыли в южные районы Идлиба

Обновлено в 13:45
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Музыка

Данил Буранов рассказал о сотрудничестве с Лепсом

Обновлено в 06:01
Общество

Россия побила рекорд по числу долгожителей

Долгожителей в возрасте от 100 лет в России стало больше по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 20:11
Хоккей

ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы

Обновлено в 14:42
Здоровье

Комары принесли в Россию смертельные тропические лихорадки

В Центральной России могут распространиться смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
Обновлено в 20:48
Происшествия

В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Технологии

Опасные вейпы: у курильщиков нашли неизвестную болезнь легких

В недомоганиях некоторые из пациентов обвиняют опасные вейпы.
Обновлено в 17:57
Гаджеты

Android изменил логотип впервые за пять лет

Привычный пользователям логотип появился в 2014 году и с тех пор не менял своего облика.
Обновлено в 13:16
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федор» выведен на орбиту

Капсула космического корабля "Союз" вышла на орбиту стартовав с ракетой "Союз 2.1а" - вариантом российской ракеты-носителя, которая до сих пор выводила только неуправляемые грузовики "Прогресс".
Обновлено в 10:46
Футбол

Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13
Политика

Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик.
Обновлено в 17:05
Футбол

«Арарат» дома обыграл «Дюделанж» в Лиге Европы

Благодаря голу Ильи Антонова на последних минутах матча Лиги Европы армянский «Арарат» дома переиграл «Дюделанж».
Обновлено в 13:19
Футбол

Экс-вратарь сборной Англии Фрейзер Форстер вернулся в «Селтик»

Состав шотландского «Селтика» пополнился вратарем «Саутгемптона» Фрейзером Форстером, 22 августа сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 20:03
Авто

Opel выпустил первый в мире электрический раллийный автомобиль

Немецкая компания Opel представила хетчбэк e-Corsa, который стал первым в мире электрическим автомобилем для ралли.
Обновлено в 12:19
Здоровье

Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты

Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено в 11:27
Происшествия

19-летний лихач на Mercedes насмерть сбил женщину и попал на видео

Обновлено в 14:14
Гаджеты

В РФ выпущен бюджетный слайдер с дизайном легендарной Nokia 8800

Новый недорогой смартфон, который имеет дизайн легендарной Nokia 8800, выпустила компания Inoi.
Обновлено в 15:27
Гаджеты

Планшеты не грузятся: за год их продажи в России упали на четверть

Популярность планшетов в России снижается: в первой половине 2019-го их продажи в штуках сократились на четверть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 17:01
Футбол

Компани сложит полномочия играющего тренера «Андерлехта»

Главный тренер «Андерлехта» Саймон Дэвис решил, что Компани сосредоточится на своих обязанностях защитника.
Обновлено в 11:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное