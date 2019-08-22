Сумма ущерба, нанесенного паводками жителям, бизнесу, экономике и социальной инфраструктуре Иркутской области, предварительно оценена в 35 млрд рублей. Об этом на заседании правкомиссии по ликвидации последствий наводнения сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий.

с чего всё началось

По данным комиссии, 10,8 млрд руб. ущерба приходится на жилые дома и более 20 млрд руб. – на административные здания, передает ТАСС. Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Вода частично затопила 109 населенных пунктов, в которых проживали 38 000 человек.

Минстрой оценил ущерб от паводка в Иркутской области в 35 млрд рублей

Здоровье Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.

Политика В Британии снимают сериал о Путине Британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о президенте России Владимире Путине.

Шоу-бизнес Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.

Космос К МКС вылетели ракета «Союз» и робот Федор Отмечается, что корабль доставит членам экипажа МКС технику для экспериментов, медикаменты, контейнеры с питанием, посылки и робота Федора, которого космонавты будут испытывать в ходе полета.

Происшествия Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.

Армия и оружие Появились сообщения о получении США танка Т-90 США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.

Кино Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер задолжали авторам «Вия» Управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) Кирилл Бодров подал иск в Арбитражный суд Москвы против кинокомпании China Film Group, и актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.

Общество На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.

Финансы Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредиты В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.

Политика «Ъ»: обмен 60 заключенными между РФ и Украиной может пройти в августе На родину могут вернуться украинские моряки, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе Более 60 россиян и украинцев, находящихся под стражей, могут вернуться на родину уже в августе, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Гаджеты Google изменила дизайн логотипа ОС Android Компания Google изменила дизайн логотипа своей мобильной операционной системы Android.

Технологии В России научились распознавать человека по силуэту и отслеживать его Специалистами российской компании Ntechlab разработана новая технология распознавания человека по силуэту, с помощью которой можно будет отследить его перемещение на местности.

Политика Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.

Политика Доносивший ФБР на Марию Бутину бизнесмен покинул свою компанию Американский предприниматель Патрик Бёрн, передававший властям США сведения о россиянке Марии Бутиной, ушел в отставку с поста генерального директора онлайн-ретейлера Overstock.com.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

Технологии Новое ПО для Boeing 737 MAX протестируют неопытные пилоты Федеральное авиационное управление США планирует привлечь пилотов с небольшим опытом для тестирования нового программного обеспечения, используемого в Boeing 737 MAX.

Происшествия На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.

Армия и оружие Чехия закупит у США 12 ударных вертолетов Как сообщает ТАСС, к 2023 году на вооружение чешских ВВС поступят восемь многоцелевых вертолетов «UH-1 Venom» и четыре ударных «AH-1 Viper».

Культура Крым с культурной миссией посетит делегация из Италии Крым с культурной миссией намерена посетить делегация представителей из Италии.