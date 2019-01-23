Политика
В Минстрое объяснили сложности с достройкой космодрома «Восточный»DP.RU 09:00
Сложности с выбором подрядчика для второй очереди строительства космодрома Восточный связаны с системой ценообразования и проектной документацией, сообщил заместитель главы Минстроя Дмитрий Волков.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 09:53, Ашберн
Политика
Назван размер возможных выплат США за Гренландию
Ранее США уже предлагали Дании купить Гренландию. Так, в 1946 году Вашингтон давал за остров 100 миллионов долларов золотом.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Захарова призвала МИД Турции помочь впавшей в кому девочке из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с 12-летней россиянкой, приехавшей с родителями на отдых в Турцию, которую во время купания в бассейне засосало в трубу для циркуляции воды.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Пермь вошла в пятерку городов, из которых хотят уехать навсегда
Независимое агентство Zoom Market составило рейтинг российских городов, из которых хотят уехать жители. Пермь заняла в нем пятое место.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Политика
Россия может выдать Украине пятерых осужденных украинцев
Ранее сообщалось, что 20 августа администрация исправительного учреждения приняла передачи для пятерых фигурантов "списка Сенцова" – это Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко.
Обновлено в 05:30
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Федосеевой-Шукшиной стало плохо на отдыхе в Болгарии
Обновлено в 09:39
Политика
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Группа «Первый полет» на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019), который пройдет в Жуковском (Московская область) с 27 августа по 1 сентября, представит новую фигуру высшего группового пилотажа, получившую название «Пропеллер».
Обновлено в 08:02
Политика
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Авто
На продажу выставили один из первых спорткаров Ferrari Элтона Джона
Выставленный на аукцион образец Ferrari 365 GTB / 4 Daytona 1972 года выпуска был одним из 158 экземпляров с правым расположением руля, которые были ввезены в Великобританию.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Киберспорт
Игрок Virtus.pro: «Не уверен, что мы останемся вместе»
Обновлено в 09:25
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию
Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Политика
Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено вчера в 06:38
Авто
Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5
Компания Volkswagen объявила старт продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS5.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В шахте на Урале произошло обрушение породы
Один человек заблокирован в шахте "Ново-Кальинской" в Североуральске Свердловской области после обрушения породы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Футбол
Франк Рибери подписал контракт с «Фиорентиной»
Бывший полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Франк Рибери подписал контракт с итальянской "Фиорентиной".
Обновлено в 06:00
Технологии
«ВКонтакте» запустила приложение AliExpress
Приложение AliExpress на базе платформы «ВКонтакте» начнет развивать экосистему, в которой пользователи смогут поделиться своим опытом покупок и находить интересные товары.
Обновлено в 05:31
Авто
Toyota Land Cruiser может покинуть рынок США
Заявление, кажется, предполагает, что Land Cruiser не исчезнет в ближайшее время.
Обновлено в 03:34
Авто
Раскрыт дизайн интерьера нового Kia Mohave
Неделю назад Kia показала, как будет выглядеть обновлённый Mohave 2020 модельного года, оставив на самое вкусное интерьер внедорожника: представление о внешности мы составили ещё в апреле, когда корейцы презентовали прототип, а вот салон оставался до сегодняшнего дня секретом.
Обновлено в 09:18
Интернет
Данные сотен тысяч любителей порно оказались в открытом доступе
Сайт Luscious устранил уязвимость 19 августа. На этом портале появляется порно для любителей хентая и манги.
Обновлено в 09:17