Минстрой не поддержал введение социальной нормы энергопотребленияТАСС 04:24

Пока позиция Минстроя больше "нет", чем "да", и с этой позицией мы сегодня принимаем участие на всех консультационных площадках.

Минстрой России не поддерживает возможность введения социальной нормы на потребление электроэнергии. Об этом в рамках "правительственного часа" в Госдуме заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

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Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало иностранным атташе ракету 9М729 Минобороны России в ходе брифинга в среду, 23 января, впервые показало иностранным военным атташе модернизированную ракету 9М729.

Общество Общество «Уроком авторитетов» в школе Приморья заинтересовались следователи "Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверочных действий будет принято процессуальное решение", - добавили в СУ СК.

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Происшествия Происшествия Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.

Авто Авто Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений Онлайн-сервис объявлений Avito обратился с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на копирование порталом «Авто.ру» объявлений о продаже автомобилей, говорится в пресс-релизе, оказавшемся 23 января в распоряжении «Известий».

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