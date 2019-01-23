Экономика
Минстрой не поддержал введение социальной нормы энергопотребленияТАСС 04:24
Минстрой России не поддерживает возможность введения социальной нормы на потребление электроэнергии. Об этом в рамках "правительственного часа" в Госдуме заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.
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Пока позиция Минстроя больше "нет", чем "да", и с этой позицией мы сегодня принимаем участие на всех консультационных площадках.
— Владимир Якушев, российский политикКоммерсантъ 04:26
с чего всё началось
Но в правительстве все же опасаются социального взрыва из-за введения нормы: ее больше не поддерживают в Минэнерго, а в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака обещают принять решение «с учетом реальных доходов населения».Коммерсантъвчера в 14:17
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Глава Минстроя прокомментировал идею ввода социальной нормы потребления электроэнергии
Rambler News Service04:30
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