Финансы
Минстрой не планирует субсидировать ипотекуКомсомольская правда вчера в 21:02
Издание отмечает, что в прошлом году отмечен рекордный рост ипотечного рынка. По данным Центробанка, общий объем выданных ссуд превысил 3 трлн рублей, граждане получили почти 1,5 млн займов. При этом средняя ставка в течение всего 2018-го снижалась и впервые в истории опустилась ниже 10% годовых.
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с чего всё началось
Минстрой не видит необходимости субсидировать ипотечные ставки, заявил «Известиям» замглавы ведомства Никита Стасишин. По его словам, в 2019-м они вырастут с нынешних 9,56% до 10,5–11% годовых. Прошлый год стал рекордным для России по выдаче жилищных ссуд — объем кредитования превысил 3 трлн рублей.Известиявчера в 16:01
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