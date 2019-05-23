Экономика
Минстрой назвал число работающих по эскроу-счетам банковРБК вчера в 07:26
Сложности с получением проектного финансирования будут иметь застройщики 5–6 млн кв. м жилья в стране, подчеркнул Стасишин. По его словам, эти проекты могут быть достроены за счет небанковского финансирования от Фонда защиты прав дольщиков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ситуация с возможным банкротством застройщиков прояснится в сентябре - Минстрой РФ
Интерфаксвчера в 07:58
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Политика
Филарет отказался выполнять условия томоса об автокефалии
Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что в томосе есть пункты, которые Украина отказывается выполнять, чтобы не стать зависимой.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Обновлено в 02:23
Происшествия
За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов
Скандал разгорелся, когда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
В российской армии появилось новое звание
Обновлено в 03:12
Авто
Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России
Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
На Украине начинается кампания по выборам в Верховную раду
О решении распустить Верховную раду и провести досрочные выборы президент Владимир Зеленский объявил в первые же минуты после вступления в должность главы государства - в своей инаугурационной речи 20 мая.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Мост через Волгу потребует еще 80 млрд рублей
Расходы на эксплуатацию (16 лет) начнутся после того, как мост будет достроен (предполагается, что в 2024 г.).
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Воскресший Скрипаль вышел на связь
Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.
Обновлено вчера в 13:29
Экономика
Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона
По уровню ВВП на душу населения Украина остается одной из беднейших стран региона, сообщается в докладе Всемирного банка.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Неизвестный украл из павильона в столичном ТЦ 4 млн рублей
Было установлено, что неизвестный украл из павильона сейф, в котором находились 3,7 миллиона рублей, 450 евро и 4,2 тысячи долларов.
Обновлено в 02:11
Хоккей
Сборная России выиграла первый период матча с США со счётом 2:0
Обновлено вчера в 10:50
Экономика
Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра
Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров
Обновлено вчера в 13:05
Музыка
Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Обновлено вчера в 13:32
Экономика
Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей
Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:31
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали финальные итоги конкурса
Обновлено 22 мая в 20:29
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Здоровье
Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму
Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
В Дни славянской письменности в Югре пройдут хоровые концерты
24 мая ежегодно во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Суд заочно приговорил экс-юриста ЮКОСа Ивлева к 10 годам колонии
Хамовнический суд Москвы приговорил заочно к 10 годам колонии бывшего адвоката нефтяной компании "ЮКОС" Павла Ивлева, признав его виновным в отмывании и присвоении $14 млрд, а также в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок
Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В США казнили серийного убийцу женщин
Серийного убийцу и насильника Роберта «Бобби» Джо Лонга казнили 23 мая в американском штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 02:22
Авто
Skoda представила обновленный Superb
Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25