Экономика

Минстрой назвал число работающих по эскроу-счетам банковРБК вчера в 07:26

Сложности с получением проектного финансирования будут иметь застройщики 5–6 млн кв. м жилья в стране, подчеркнул Стасишин. По его словам, эти проекты могут быть достроены за счет небанковского финансирования от Фонда защиты прав дольщиков.
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Принуждение к кредитам

Банки.рувчера в 17:01

Главные новости на рынке недвижимости за 23 мая

БН.рувчера в 12:00

«Минстрой может упростить жизнь застройщикам»

NSP.ru21 мая в 10:32

Минстрой рассказал о рисках выполнения указа Путина о жилье

News.ruвчера в 06:13

Ситуация с возможным банкротством застройщиков прояснится в сентябре - Минстрой РФ

Интерфаксвчера в 07:58

Минстрой назвал число работающих по эскроу-счетам банков

РБКвчера в 07:26

Строй проще

Московская перспектива21 мая в 07:15
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Политика

Филарет отказался выполнять условия томоса об автокефалии

Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что в томосе есть пункты, которые Украина отказывается выполнять, чтобы не стать зависимой.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

В Дагестане ликвидировали троих боевиков

Обновлено в 02:23
Общество

Во Владивостоке директор школы уволилась после скандального выпускного

Обновлено в 03:07
Происшествия

За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов

Скандал разгорелся, когда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

В российской армии появилось новое звание

Обновлено в 03:12
Авто

Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России

Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

В Екатеринбурге по делу о взятке задержали замначальника УФССП

Обновлено в 03:02
Политика

На Украине начинается кампания по выборам в Верховную раду

О решении распустить Верховную раду и провести досрочные выборы президент Владимир Зеленский объявил в первые же минуты после вступления в должность главы государства - в своей инаугурационной речи 20 мая.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Мост через Волгу потребует еще 80 млрд рублей

Расходы на эксплуатацию (16 лет) начнутся после того, как мост будет достроен (предполагается, что в 2024 г.).
Обновлено вчера в 17:50
Общество

Воскресший Скрипаль вышел на связь

Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.
Обновлено вчера в 13:29
Экономика

Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона

По уровню ВВП на душу населения Украина остается одной из беднейших стран региона, сообщается в докладе Всемирного банка.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Неизвестный украл из павильона в столичном ТЦ 4 млн рублей

Было установлено, что неизвестный украл из павильона сейф, в котором находились 3,7 миллиона рублей, 450 евро и 4,2 тысячи долларов.
Обновлено в 02:11
Хоккей

Сборная России выиграла первый период матча с США со счётом 2:0

Обновлено вчера в 10:50
Экономика

Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра

Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Общество

В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

Обновлено вчера в 13:05
Музыка

Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Обновлено вчера в 13:32
Экономика

Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей

Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:31
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали финальные итоги конкурса

Обновлено 22 мая в 20:29
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Здоровье

Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму

Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Общество

В Дни славянской письменности в Югре пройдут хоровые концерты

24 мая ежегодно во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Суд заочно приговорил экс-юриста ЮКОСа Ивлева к 10 годам колонии

Хамовнический суд Москвы приговорил заочно к 10 годам колонии бывшего адвоката нефтяной компании "ЮКОС" Павла Ивлева, признав его виновным в отмывании и присвоении $14 млрд, а также в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок

Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В США казнили серийного убийцу женщин

Серийного убийцу и насильника Роберта «Бобби» Джо Лонга казнили 23 мая в американском штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 02:22
Авто

Skoda представила обновленный Superb

Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено вчера в 09:38
Политика

Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
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