Экономика
Минстрой назвал число работающих по эскроу-счетам банковРБК 07:26
Сложности с получением проектного финансирования будут иметь застройщики 5–6 млн кв. м жилья в стране, подчеркнул Стасишин. По его словам, эти проекты могут быть достроены за счет небанковского финансирования от Фонда защиты прав дольщиков.
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Минстрой: около 4% строящегося жилья не сможет перейти на эскроу
Будущее России. Национальные проекты12:12
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