Экономика

Минстрой назвал число работающих по эскроу-счетам банковРБК 07:26

Сложности с получением проектного финансирования будут иметь застройщики 5–6 млн кв. м жилья в стране, подчеркнул Стасишин. По его словам, эти проекты могут быть достроены за счет небанковского финансирования от Фонда защиты прав дольщиков.
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Минстрой назвал число работающих по эскроу-счетам банков

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