"В случае, если рост ипотечных ставок начнет негативно влиять на рынок жилья, у Минстроя России готовы предложения по поддержке покупательского спроса", - сказал глава Минстроя. Ранее ряд российских банков заявили о пересмотре ставок по ипотечным программам.

с чего всё началось

Минстрой России будет рассматривать варианты программ субсидирования в случае устойчивой тенденции роста ипотечных ставок, сообщил РИА Недвижимость замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. Сбербанке с 14 января повысит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1-1,5 процентного пункта.

Минстрой может отреагировать на рост ставок по ипотеке субсидиями

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