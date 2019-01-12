Финансы
Минстрой России будет рассматривать варианты программ субсидирования в случае устойчивой тенденции роста ипотечных ставок, сообщил РИА Недвижимость замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. Сбербанке с 14 января повысит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1-1,5 процентного пункта.
РИА Новостивчера в 07:55
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с чего всё началось
"В случае, если рост ипотечных ставок начнет негативно влиять на рынок жилья, у Минстроя России готовы предложения по поддержке покупательского спроса", - сказал глава Минстроя. Ранее ряд российских банков заявили о пересмотре ставок по ипотечным программам.ТАСС01:20
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В 2019 году Пензенская область на субсидирование ставки по ипотеке получит 1 млрд рублей
Строительная Газета10 января в 08:28
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