Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков теплаИзвестия вчера в 15:21

Минстрой предлагает отказаться от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках. Такое предложение разослано в минэнерго, минэкономразвития и ФАС (документ есть в распоряжении "РГ").

с чего всё началось

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.

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