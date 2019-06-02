Общество
Минстрой хочет отменить установку счетчиков теплаГазета.Ru 16:21
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках. Об этом сообщает "Российская газета".
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
Минстрой предлагает отказаться от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках. Такое предложение разослано в минэнерго, минэкономразвития и ФАС (документ есть в распоряжении "РГ").Российская газета09:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:58, Ашберн
Экономика
Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет
С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко в купальнике обеспокоила поклонников излишней худобой
Многие поклонники оценили фотографию любимой певицы на испанском курорте, однако нашлось и немало тех, кого обеспокоил внешний вид Дайнеко - они считают, что ей срочно нужно поправляться.
Обновлено в 12:03
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Экономика
РФПИ пробует инвестиции в говядину
Фонд может приобрести долю в мясокомбинате в Оренбургской области Несмотря на несостоявшиеся сделки с агрохолдингами "Эфко" и "АФГ Националь", Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не утратил интерес к сельскохозяйственному бизнесу.
Обновлено в 17:55
Происшествия
AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии
Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-западе Сирии составило не менее 13 человек.
Обновлено в 16:14
Общество
Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое
Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено в 17:21
Космос
Китай запустит свой марсоход в 2020 году
Планируется, что марсоход будет запущен уже в 2020 году.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие
В Сирии прошли мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей
В субботу, первого июня, российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон поздравили детей из провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено в 11:34
Политика
Депутат Рады: Порошенко бросил пенсионеров в нищету
Как заявил депутат, дети, видящие, как людей, честно отработавших на свою страны, бросают в нищету, не будут работать на благо своей родины.
Обновлено в 18:28
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено в 16:45
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России
Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Растет число пострадавших при взрывах в Дзержинске
Обновлено в 04:16
Политика
Трамп пригрозил вывести компании США из Мексики
Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2019 г. глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что он из-за проблем с нелегальной миграцией не собирается «драться» с президентом США.
Обновлено в 16:40
Общество
Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных
Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху.
Обновлено в 13:20
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.
Обновлено в 18:34
Экономика
Антипинский НПЗ берут в переработку
SOCAR создала СП со Сбербанком по загрузке завода Как стало известно "Ъ", азербайджанская SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на принадлежащем банку Антипинском НПЗ.
Обновлено в 17:55
Политика
Новый посол России в Белоруссии Мезенцев прибыл в Минск
Дмитрий Мезенцев, назначенный послом России в Белоруссии, прибыл в Минск в воскресенье, 2 июня.
Обновлено в 08:32
Авто
Американцы сделали «Урал» в русском стиле
Обновлено в 05:15
Кино
Кинопрокат в России возглавил мультфильм про домашних животных
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям»
В Международный день защиты детей Анна Седокова решила не оставаться в стороне от чужой беды и отправилась в Российский Онкологический Центр им. Блохина.
Обновлено в 18:00
Спорт
Российскую сборную могут отстранить от участия в Олимпиаде 2020 года
Сборную России могут отстранить от участия в Летних олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.
Обновлено в 05:00
Авто
Названы 5 кроссоверов с самыми низкими ценами к началу лета
Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 03:43
Транспорт
Сахалинцы добираются в Москву через Камчатку
В зале ожидания аэропорта Южно-Сахалинска оживленно — в Москву вылетает один из двух ежедневных рейсов авиакомпании "Россия".
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Сухопутные войска получат 2,5 тысячи новых образцов вооружения
Более 2,5 тысячи новых основных образцов вооружения, военной и спецтехники будет направлено в сухопутные войска в 2019 году.
Обновлено в 19:00
Футбол
Сантьяго Канисарес: «Рейес не заслуживает, чтобы его чествовали»
В аварии, помимо водителя, были и другие жертвы. Рейес не заслуживает того, чтобы его чествовали как героя.
Обновлено в 18:03
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33