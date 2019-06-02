Общество
Минстрой хочет отменить установку счетчиков теплаГазета.Ru 16:21
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках. Об этом сообщает "Российская газета".
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с чего всё началось
Минстрой предлагает отказаться от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках. Такое предложение разослано в минэнерго, минэкономразвития и ФАС (документ есть в распоряжении "РГ").Российская газета09:40
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