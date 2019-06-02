Общество

Минстрой хочет отменить установку счетчиков теплаГазета.Ru 16:21

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках. Об этом сообщает "Российская газета".
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с чего всё началось

Удар по батарее

Минстрой предлагает отказаться от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках. Такое предложение разослано в минэнерго, минэкономразвития и ФАС (документ есть в распоряжении "РГ").
Российская газета09:40

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В России могут отменить установку счетчиков тепла

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Россиян предложили лишить счетчиков тепла

Lenta.ru15:07

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РИА Новости13:33

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URA.Ru11:22

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Российская газета09:40
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Политика

МИД РФ раскрыл позицию по претензиям Украины в Международном суде ООН

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Общество

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Армия и оружие

В Сирии обстреляли военный аэродром

Обновлено в 18:04
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