Минстрой РФ допускает введение рассрочки пополнения эскроу-счетовРИА Новости 11:50

Минстрой РФ допускает введение поэтапного пополнения эскроу-счетов, сообщил в ходе заседания коллегии министерства в понедельник министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Общество Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.

Общество Большинство россиян уверено, что в СССР государство заботилось о людях Российская социологическая служба "Левада-Центр" провела опрос среди россиян о том, как в СССР государство относилось к простым людям.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Политика Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает Reuters.

Спорт Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Италии Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д`Ампеццо.

Экономика Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Шоу-бизнес Пережившая шесть операций Наталья Фатеева передвигается на ходунках Наталья Фатеева, пережившая шесть операций по замене шейки бедра, начала передвигаться с помощью ходунков.

Здоровье Вспышка геморрагической лихорадки не отступает Мышиная лихорадка всё ещё представляет опасность для жителей Саратовской области.

Технологии МТС поменяла логотип впервые за 13 лет «Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.

Политика В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России Участники сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались обсуждать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает 24 июня ТАСС.

Общество Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против» "В настоящий момент предлагается привлечь вышеупомянутые движения (и иные аналогичные) к открытому диалогу с целью законной реформации в народные дружины и получения членами объединения правового статуса народных дружинников (либо других форм предусмотренной законом аккредитации при МВД России)", - говорится в обращении.

Наука Ферромагнетизм соединили со сверхпроводимостью Сосуществование сверхпроводника и ферромагнетика в одном материале физики из России и Франции объяснили теоретически при помощи вихрей Абрикосова.

Общество Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.

Общество Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».

Футбол Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.

Общество Атлантический циклон принесет в Карелию долгое похолодание В последующие дни, по данным Гидрометцентра РФ, ожидается следующея погода: В целом по Карелии, судя по климатическим картам Росгидромета, средняя температура воздуха в ближайшие пять суток - с 25 по 29 июня - ожидается чуть ниже нормы.

Политика Власти Грузии пошли на уступки митингующим Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.

Гаджеты Билл Гейтс назвал главную ошибку компании Microsoft Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.

Футбол Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР на старте Кубка Африки Кот-д'Ивуар одержал победу над ЮАР в матче 1-го тура Кубка Африки - 1:0. Единственный мяч провел Жонатан Коджья из "Астон Виллы".