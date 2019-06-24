Экономика
Минстрой РФ допускает введение рассрочки пополнения эскроу-счетовРИА Новости 11:50
Минстрой РФ допускает введение поэтапного пополнения эскроу-счетов, сообщил в ходе заседания коллегии министерства в понедельник министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
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Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Казахстане выросло до 16
Обновлено в 05:29
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах
Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
Общество
Большинство россиян уверено, что в СССР государство заботилось о людях
Российская социологическая служба "Левада-Центр" провела опрос среди россиян о том, как в СССР государство относилось к простым людям.
Обновлено в 03:29
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
Обновлено в 12:15
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Анна Исаева: «Юлии Началовой вырезали бугор на руке»
Обновлено в 08:59
Авто
Названы регионы России с самой большой долей автомобилей Lada
Обновлено в 06:15
Политика
Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает Reuters.
Обновлено в 12:02
Спорт
Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Италии
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д`Ампеццо.
Обновлено в 12:43
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Шоу-бизнес
Пережившая шесть операций Наталья Фатеева передвигается на ходунках
Наталья Фатеева, пережившая шесть операций по замене шейки бедра, начала передвигаться с помощью ходунков.
Обновлено в 07:25
Здоровье
Вспышка геморрагической лихорадки не отступает
Мышиная лихорадка всё ещё представляет опасность для жителей Саратовской области.
Обновлено в 09:31
Технологии
МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 11:43
Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России
Участники сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались обсуждать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает 24 июня ТАСС.
Обновлено в 08:23
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено в 10:39
Общество
Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против»
"В настоящий момент предлагается привлечь вышеупомянутые движения (и иные аналогичные) к открытому диалогу с целью законной реформации в народные дружины и получения членами объединения правового статуса народных дружинников (либо других форм предусмотренной законом аккредитации при МВД России)", - говорится в обращении.
Обновлено вчера в 20:28
Наука
Ферромагнетизм соединили со сверхпроводимостью
Сосуществование сверхпроводника и ферромагнетика в одном материале физики из России и Франции объяснили теоретически при помощи вихрей Абрикосова.
Обновлено 22 июня в 16:07
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота зашел в Гавану
Обновлено в 12:53
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Футбол
Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию
Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
Обновлено в 10:41
Общество
Атлантический циклон принесет в Карелию долгое похолодание
В последующие дни, по данным Гидрометцентра РФ, ожидается следующея погода: В целом по Карелии, судя по климатическим картам Росгидромета, средняя температура воздуха в ближайшие пять суток - с 25 по 29 июня - ожидается чуть ниже нормы.
Обновлено в 01:46
Политика
Власти Грузии пошли на уступки митингующим
Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено в 04:14
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления
Обновлено в 08:54
Гаджеты
Билл Гейтс назвал главную ошибку компании Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.
Обновлено в 06:57
Футбол
Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР на старте Кубка Африки
Кот-д'Ивуар одержал победу над ЮАР в матче 1-го тура Кубка Африки - 1:0. Единственный мяч провел Жонатан Коджья из "Астон Виллы".
Обновлено в 12:38
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08