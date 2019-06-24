Экономика

Минстрой РФ допускает введение рассрочки пополнения эскроу-счетовРИА Новости 11:50

2 фото
Минстрой РФ допускает введение поэтапного пополнения эскроу-счетов, сообщил в ходе заседания коллегии министерства в понедельник министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дольщикам могут разрешить пополнять счета эскроу частями

Будущее России. Национальные проекты08:28

Минстрой допустил возможность внесения смягчающих поправок в закон о долевом строительстве

ТАСС10:53

Банки должны наработать практику поэтапного раскрытия эскроу-счетов – Минстрой РФ

Интерфакс10:07

Минстрой РФ допускает введение рассрочки пополнения эскроу-счетов

РИА Новости11:50

Редакция Отраслевого журнала «Вестник» приступила к подготовке альманаха ко Дню строителя

Отраслевой журнал "Вестник"01:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:55, Вашингтон
Футбол

Овермарс: стиль игры «Аякса» подойдёт Промесу как нельзя лучше

Технический директор «Аякса» Марк Овермарс поделился впечатлениями от перехода полузащитника Квинси Промеса из «Севильи» в амстердамский клуб.
Обновлено в 18:35
Политика

В Белом доме подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите G20

Обновлено в 19:20
Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Политика

Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес

Двойняшки Галкина и Пугачевой устроили концерт с детьми Реввы и Лободы

В гости к Максиму Галкину и Алле Пугачевой приехали Светлана Лобода и Александр Ревва.
Обновлено в 07:22
Здоровье

Можно ли пить воду перед сдачей анализа крови?

При сдаче крови на глюкозу не позже, чем за один час до анализа, разрешается выпить нескольких глотков воды.
Обновлено в 18:57
Здоровье

Женщина приняла беременность за рак

Жительница британского города Бери-Сент-Эдмундс, графство Суффолк, приняла беременность за злокачественную опухоль.
Обновлено в 18:52
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая: «Я боялась оставаться наедине с собой»

Обновлено в 18:00
Армия и оружие

ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М

Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
Обновлено в 20:11
Экономика

Зарубежные экономисты предупредили о финансовом кризисе в России

В России может начаться новый финансовый кризис из-за распространения дешёвых кредитов и роста имущественного расслоения.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, что муж отбирает у неё еду

Во время съёмок передачи "Сегодня вечером" Наташа Королева пожаловалась на своего мужа Сергея Глушко, который порой ведёт себя как настоящий тиран.
Обновлено в 06:08
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Технологии

МТС изменил логотип впервые за 13 лет

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 18:10
Наука

Алгоритм научили точно определять подмену лиц

Разумеется, параллельно с алгоритмами, которые все лучше и лучше накладывают маски человеческих лиц на видео и статичные изображения, разрабатываются и алгоритмы, которые могут успешно распознать подобную подмену (при этом их результаты, разумеется, в дальнейшем используются для того, чтобы улучшить работу оригинальных алгоритмов).
Обновлено в 12:58
Авто

Cadillac объявил цены на обновленный седан Cadillac CT6 для России

Обновленный седан Cadillac CT6 предложат в России в двух комплектациях (Sport и Platinum) по цене от 4 850 000 и 5 690 000 рублей соответственно.
Обновлено в 01:09
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Общество

В «Сильной шаурме» в Южно-Сахалинске нашли кишечную палочку

Суд, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, пришел к выводу, что указанная деятельность создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе "Сильная шаурма" на 30 суток.
Обновлено в 18:30
Общество

Интерес россиян к прямой линии с Путиным стал самым низким с 2011 года

Среди россиян рейтинг составил 7,6%, а доля аудитории — 51,5%. В 2018 году зрителями прямой линии были почти 5,783 млн человек.
Обновлено в 07:22
Политика

России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17

Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Здоровье

Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья

Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
Обновлено в 11:20
Политика

Путин продлил продовольственное эмбарго против Евросоюза на год

Президент России Владимир Путин продлил продэмбарго до 31 декабря 2020 года.
Обновлено в 09:13
Наука

В нагретых пленках для гибкой электроники нашли двумерный слой

Обновлено в 13:31
Политика

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Совбез ООН осудил атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:23
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Культура

Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину

Обновлено в 10:45
Игры

Россияне получат отдельный сервер World of Warcraft Classic

Обновлено в 02:04
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено в 15:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский политик, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Тюменской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное