Минстрой: Потенциал снижения ставок по ипотеке исчерпанРосбалт 03:08

«С учетом волатильности на финансовых рынках потенциал снижения ставок по ипотеке в краткосрочной перспективе исчерпан», — заявил, выступая в Госдуме, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Авто Авто «Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей

Авто Авто Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus В Сети появилось первое видео с демонстрацией производства Aurus Senat Limousine.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi показала гибкий смартфон Китайская компания Xiaomi показала прототип смартфона со складным экраном.

Авто Авто Subaru приостановила производство на единственном заводе в Японии Японский автоконцерн Subaru приостановил производство на своем единственном в Японии предприятии в префектуре Гумма из-за дефекта в деталях, полученных от поставщика, сообщает Reuters.

Технологии Технологии Роскомнадзор разблокировал более 130 000 IP-адресов подсети Microsoft Роскомнадзор разблокировал IP-адреса подсети Microsoft, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общество Общество Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников

Авто Авто В Женеве представят прототип нового электрокара Honda Автопроизводитель Honda планирует представить в марте на Женевском автосалоне прототип нового серийного электрического хэтчбека, основанный на концепте Urban EV 2017, который показали в сентябре 2017 года.

Происшествия Происшествия Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны впервые показало крылатую ракету 9М729 МИД и Минобороны России впервые показали крылатую ракету 9М729.

Здоровье Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожения Роспотребнадзор во избежание переохлаждения и обморожения рекомендует россиянам не курить и не употреблять на морозе спиртные напитки, а также носить свободную одежду, следует из сообщения на сайте ведомства.

Космос Космос Во время затмения на Луну упал метеорит

Экономика Экономика На импортный алкоголь начали повышать цены Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20 процентов, пишет газета «Коммерсантъ».

Футбол Футбол Опубликовано последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета Аргентинская газета Ole опубликовала аудиосообщения, которые футболист Эмилиано Сала отправлял своим друзьям перед вылетом из французского Нанта в валлийский Кардифф.

Происшествия Происшествия В Житомирской области вандалы разгромили часовню УПЦ

Общество Общество Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных морозов Из-за устоявшихся сильных морозов на северо-востоке Соединенных Штатов частично замерз Ниагарский водопад.

Экономика Экономика Владельцам электроплит отменят льготы на электричество Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.

Гаджеты Гаджеты Meizu Zero – монолитный смартфон без разъёмов, кнопок и динамиков Новинка стала первым мобильным устройством в мире без каких-либо отверстий: без кнопок, решеток динамиков, порта зарядки или даже слота для SIM-карты.

Происшествия Происшествия Настя Рыбка прогуляла собственную пресс-конференцию после ночи в баре Подозреваемая в вовлечении в занятие проституцией Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) не пришла на собственную пресс-конференцию.

Авто Авто Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений Сервис объявлений Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений, сообщает «Ъ». Avito подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на управляющее «Авто.ру» ООО «Яндекс.Вертикали».

Транспорт Транспорт В Москве появились автобусы с кнопками открывания дверей Напомним, впервые транспорт с адресным открытием дверей в Москве появился на Московском центральном кольце - такие кнопки есть во всех "Ласточках", курсирующих на МЦК.

Общество Общество Директор «Парка тигров» прокомментировал возможный переезд тигра Амура Ранее директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщил РИА Новости, что тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, выводят из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра и передают в зоопарк Краснодарского края решением властей Хабаровского края.

Гаджеты Гаджеты В Китае начались продажи Lenovo Z5 Pro GT на SoC Snapdragon 855 В Китае начались продажи нового смартфона Lenovo Z5 Pro GT.

Экономика Экономика Названы крупнейшие регионы-должники за газ Крупнейшие должники за поставленный газ по состоянию на начало декабря прошлого года - это Подмосковье, Тверская область и Пермский край, а также Саратовская область, Краснодарский край, Владимирская и Оренбургская области.

Происшествия Происшествия Угонщику самолёта Сургут — Москва предъявлено обвинение Пассажиру самолёта авиакомпании «Аэрофлот» Сургут — Москва предъявлено обвинение в угоне воздушного судна.

Общество Общество В Московском зоопарке появился детеныш редкого мексиканского ядозуба Первый в этом году детеныш редкого мексиканского ядозуба появился на свет в Московском зоопарке.

Экономика Экономика Медведев раскритиковал «Роскосмос» за медлительность и прожектерство Объем бюджетного финансирования космической отрасли на ближайшие три года превысит 515 млрд рублей.

Общество Общество В Москве после реставрации открыли театр «Школа современной пьесы» Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реставрации историческое здание театра «Школа современной пьесы», расположенное на Трубной площади.

Авто Авто Aston Martin представил опции для гиперкара Valkyrie Заявлено, что AMR Track Performance Pack позволит машине с этим набором на круге быть на 8% быстрее простого Aston Martin Valkyrie.

Политика Политика Врио главы Петербурга ушел с заседания заксобрания после критики депутата Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ушел с заседания заксобрания города после выступления депутата Максима Резника.