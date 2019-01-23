Недвижимость

Минстрой: Потенциал снижения ставок по ипотеке исчерпанРосбалт 03:08

«С учетом волатильности на финансовых рынках потенциал снижения ставок по ипотеке в краткосрочной перспективе исчерпан», — заявил, выступая в Госдуме, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
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Глава Минстроя указал на невозможность снижения ипотечных ставок

Московский Комсомолец05:14

Минстрой: Потенциал снижения ставок по ипотеке исчерпан

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Минстрой: потенциал снижения ставки по ипотеке в РФ исчерпан

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Глава Минстроя заявил об отсутствии потенциала снижения ставок по ипотеке

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ТАСС03:11

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Минстрой заявил, что потенциал снижения ставок по ипотеке в краткосрочной перспективе исчерпан

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