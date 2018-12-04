Футбол

Минспорта признало Черчесова лучшим тренером 2018 года
Бомбардир.ру
13:49

Министерство спорта России подвело итоги Национальной спортивной премии за 2018 год. В частности, был определен победитель в номинации «Тренер года».
Бомбардир.ру13:49

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Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России

РИА Новости14:19

Черчесов признан лучшим тренером года по версии министерства спорта России

Советский спорт14:11

Черчесов признан лучшим тренером года по версии Министерства спорта России

Чемпионат13:52

Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России

Sportbox.RU13:44

Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России

Матч ТВ13:44

Черчесов признан лучшим тренером года по версии министерства спорта РФ

Спорт-Экспресс13:36

Черчесов признан лучшим тренером года на вручении Национальной спортивной премии

Sport24.ru13:40
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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