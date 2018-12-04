Футбол
Минспорта признало Черчесова лучшим тренером 2018 года
Минспорта признало Черчесова лучшим тренером 2018 годаБомбардир.ру13:49
Министерство спорта России подвело итоги Национальной спортивной премии за 2018 год. В частности, был определен победитель в номинации «Тренер года».
Бомбардир.ру13:49
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Футбол
«Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд в АПЛ
Обновлено в 18:17
Футбол
«Лилль» на выезде обыграл «Монпелье»
"Монпелье" на своем поле проиграл "Лиллю" в матче 16-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на 6-й минуте встречи забил Николя Пепе.
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«Сампдория» обыграла СПАЛ в Кубке Италии
«Сампдория» на своем льду провела матч с клубом СПАЛ в рамках 4-го раунда Кубка Италии.
Обновлено в 17:28
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Черышев вышел на поле впервые с 20 октября
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Футбол
Модрич хочет завершить карьеру в «Реале»
Обновлено в 18:36
Футбол
Роман Еременко может перейти в «Краснодар»
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Футбол
Глава ДСИ РФС Егоров: пенальти в ворота «Спартака» назначен ошибочно
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» Сергей Карасёв ошибся, назначив пенальти в ворота красно-белых и удалив защитника Николая Рассказова.
Обновлено в 16:09
Футбол
В российском футболе будет внедрена система повторов VAR
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Мирзов: «Арсенал» показал, что может играть с первой командой России
Обновлено в 17:46
Футбол
Стасевич признан игроком года в Беларуси
Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич признан игроком года в Высшей лиге Беларуси. Об этом сообщает "твиттер" федерации футбола страны.
Обновлено в 18:16
Футбол
«Реал» в матче «Рома» – «Интер» просматривал Маноласа и Икарди
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Сарри: «Переговоры между „Челси“ и агентом Азара идут каждую неделю»
Знаю, что переговоры между «Челси» и агентом Азара идут каждую неделю.
Обновлено в 19:39
Футбол
Рафинья перенёс операцию и пропустит около шести месяцев
Обновлено в 12:39
Футбол
Вальверде: поздравляю Модрича с «Золотым мячом», но пятое место Месси — абсурд
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поздравил полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича с получением «Золотого мяча» по итогам 2018 года.
Обновлено в 15:43