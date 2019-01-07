Спорт

Колобков прокомментировал будущий приезд экспертов WADA
RT на русском
10:51

Министр спорта Павел Колобков прокомментировал будущий приезд экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в московскую лабораторию.
RT на русском10:51
Павел Колобков
На данный момент все технические вопросы урегулированы. И мы ждем приезда экспертов, чей визит планируется 9 января.
— Павел Колобков, российский политикТАСС 10:04

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