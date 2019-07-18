Футбол
Минское «Динамо» вылетело из розыгрыша Лиги ЕвропыСоветский спорт 14:53
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Стадион «Динамо»
|10′
Дан Спатару
|38′
Леонель Струмиа
|44′
Ричард Фрайдей
|60′
Додо Иларио
Егор Зубович
Кирилл Вергейчик
|62′
|70′
Додо Иларио
Георгий Тигиев
Александр Ксенофонтов
|74′
|76′
Дан Спатару
Martinš Kigurs
|77′
Ричард Фрайдей
Vugars Askerovs
Андрей Залесский
Никита Демченко
|79′
Валентин Ралькевич
|90′+1′
Динамо (Минск)
Расстановка 4‑4‑2
49
Плотников
14
Ксенофонтов
3
Швецов
25
Гаврилович
2
Чиж
24
Демченко
18
Треботич
6
Яхая
20
Билоног
27
Вергейчик
7
Фатаи
35
Ралькевич
13
Юрковскис
33
Кейта
26
Иванов
2
Жулев
88
Фортеш
4
Тоберс
5
Струмиа
99
Askerovs
9
Додо
49
Kigurs
Лиепая
Расстановка 4‑3‑3
Напомним, что первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Таким образом, во второй квалификационный раунд Лиги Европы прошел латвийский клуб.
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