Футбол

Минское «Динамо» вылетело из Лиги ЕвропыМатч ТВ вчера в 14:27

Динамо (Минск) — Лиепая
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, вчера
Стадион «Динамо»
10′
Дан Спатару
38′
Леонель Струмиа
44′
Ричард Фрайдей
60′
Додо Иларио
Егор Зубович
Кирилл Вергейчик
62′
70′
Додо Иларио
Георгий Тигиев
Александр Ксенофонтов
74′
76′
Дан Спатару
Martinš Kigurs
77′
Ричард Фрайдей
Vugars Askerovs
Андрей Залесский
Никита Демченко
79′
Валентин Ралькевич
90′+1′
Минское «Динамо» на своем поле уступило латвийскому клубу «Лиепая» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Команда Сергея Гуренко покидает розыгрыш турнира.
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