В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы Лиепая дома сыграла вничью с минским Динамо 1:1. На 12-й минуте пенальти реализовал форвард латышей Янис Икаунек. На 88-й минуте счет сравнял Никита Капленко.

Минское «Динамо» спаслось в матче с «Лиепаей»

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