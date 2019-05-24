Экономика
Минск видит возможность обеспечить стандартный транзит нефти за годFinancial One вчера в 10:15
По итогам встречи Минск и Москва договорились о планах по вытеснению загрязненной нефти и поставке дополнительных 200.000 тонн на белорусский завод Нафтан.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:52, Ашберн
Общество
Воронежские поисковики расскажут родителям о профилактике пропаж детей
Акции пройдут в городских парках Сотрудники воронежских поисковых отрядов проведут для жителей города познавательные мероприятия по профилактике пропажи детей.
Обновлено 23 мая в 09:28
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами отменил несколько указов предыдущего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Украина признала зависимость от торговли с Россией
Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Дагестане
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Собчак заявила об отставке Суркова
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.
Обновлено в 00:15
Происшествия
СКР начал проверку после повреждения SSJ100 тросом во время полета
Следователи организовали доследственную проверку после инцидента с тросом заземления на борту пассажирского самолета, который выполнял рейс Москва — Ижевск.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
У берегов Флориды в океан упал бизнесджет Cessna
По меньшей мере один человек погиб в результате падения в пятницу небольшого самолета Cessna Citation V в Атлантический океан у побережья Флориды.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети. Об этом сообщает Instanews Media.
Обновлено вчера в 11:37
Авто
Компания Suzuki «подогревает» ажиотаж вокруг кроссовера Vitara Brezza
Японская компания Suzuki «подогревает» ажиотаж вокруг компактного кроссовера Vitara Brezza.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
Минобороны: В сирийской провинции Хама боевики готовятся к наступлению
В сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе
В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
Обновлено вчера в 22:30
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернета
Все выведенные на орбиту спутники миссии Starlink подключились к интернету. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск.
Обновлено вчера в 02:53
Футбол
Жардим планирует остаться в «Монако»
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".
Обновлено в 02:42
Происшествия
Задержана глава ростовского УФНС
Исполняющая обязанности руководителя УФНС по Ростовской области Ирина Александрова была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:26
Армия и оружие
Украинские силовики заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки
Украинские силовики сообщили, что зафиксировали 17 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб, еще один ранен.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Приисковом нашли тело одного из пропавших осенью туристов
В Приисковом спасатели нашли тело одного из четырех туристов, которые пропали еще в ноябре.
Обновлено в 02:38
Гаджеты
Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD
Китайская корпорация Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD, так как компанию исключили из организации SD Association.
Обновлено в 00:19
Авто
4 уникальных особенности «горбатого» - вы их знаете?
Ни один отечественный автомобиль не вызывал такого шквала насмешек, как «горбатый» ЗАЗ‑965.
Обновлено в 01:00
Общество
Новое телевидение придет через девять дней
Как отмечает руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов, правительство области четко следит за тем, чтобы бюджетные модели приставок, стоимостью до тысячи рублей, не росли в цене.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
40-летний бизнесмен подарил iPhone Дане Борисовой на первом свидании
Мужчина — 40-летний бизнесмен, родом из Ставрополя, но планирует купить жилье в Москве.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
«Кристине Орбакайте - 48»: Интересные факты из биографии дочери Примадонны
Жизнь дочери Аллы Пугачевой изучена вдоль и поперек, но в биографии именинницы все еще можно отыскать интересные факты.
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Армия и оружие
Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено вчера в 18:28
Авто
Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения
Американский концерн General Motors и китайская компания SAIC начали серийное производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
Россияне постеснялись покупать презервативы
Россияне стали реже покупать презервативы.
Обновлено вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Боярский рассказал, почему избегает публичных мест
Ириной Шихман рассказал о том, почему избегает походов в публичные места, а также о реакции на него у людей на улицах.
Обновлено вчера в 18:32