Экономика

Минск видит возможность обеспечить стандартный транзит нефти за годFinancial One вчера в 10:15

По итогам встречи Минск и Москва договорились о планах по вытеснению загрязненной нефти и поставке дополнительных 200.000 тонн на белорусский завод Нафтан.
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Премьер Белоруссии считает возможным восполнить объем транзита нефти РФ по итогам года

ТАССвчера в 10:50

Белоруссия не исключила транзита нефти в Европу в полном объеме

Газета.Ruвчера в 10:57

Румас допустил возможность восполнения объёма транзита нефти РФ

News.ruвчера в 10:52

В Минске надеются до конца года поставить в Европу стандартный объём нефти

REGNUMвчера в 22:42

Белоруссия считает возможным обеспечить стандартный годовой объем транзита нефти в Европу

ПРАЙМвчера в 10:33

Минск видит возможность обеспечить стандартный транзит нефти за год

Financial Oneвчера в 10:15
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Общество

Воронежские поисковики расскажут родителям о профилактике пропаж детей

Акции пройдут в городских парках Сотрудники воронежских поисковых отрядов проведут для жителей города познавательные мероприятия по профилактике пропажи детей.
Обновлено 23 мая в 09:28
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

Обновлено вчера в 10:54
Политика

Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами отменил несколько указов предыдущего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:47
Политика

Украина признала зависимость от торговли с Россией

Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Дагестане

Обновлено вчера в 19:40
Политика

Собчак заявила об отставке Суркова

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.
Обновлено в 00:15
Происшествия

СКР начал проверку после повреждения SSJ100 тросом во время полета

Следователи организовали доследственную проверку после инцидента с тросом заземления на борту пассажирского самолета, который выполнял рейс Москва — Ижевск.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

У берегов Флориды в океан упал бизнесджет Cessna

По меньшей мере один человек погиб в результате падения в пятницу небольшого самолета Cessna Citation V в Атлантический океан у побережья Флориды.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети. Об этом сообщает Instanews Media.
Обновлено вчера в 11:37
Авто

Компания Suzuki «подогревает» ажиотаж вокруг кроссовера Vitara Brezza

Японская компания Suzuki «подогревает» ажиотаж вокруг компактного кроссовера Vitara Brezza.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие

Минобороны: В сирийской провинции Хама боевики готовятся к наступлению

В сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 16:27
Политика

Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе

В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
Обновлено вчера в 22:30
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернета

Все выведенные на орбиту спутники миссии Starlink подключились к интернету. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск.
Обновлено вчера в 02:53
Футбол

Жардим планирует остаться в «Монако»

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".
Обновлено в 02:42
Происшествия

Задержана глава ростовского УФНС

Исполняющая обязанности руководителя УФНС по Ростовской области Ирина Александрова была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:26
Армия и оружие

Украинские силовики заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки

Украинские силовики сообщили, что зафиксировали 17 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб, еще один ранен.
Обновлено в 01:43
Происшествия

В Приисковом нашли тело одного из пропавших осенью туристов

В Приисковом спасатели нашли тело одного из четырех туристов, которые пропали еще в ноябре.
Обновлено в 02:38
Гаджеты

Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD

Китайская корпорация Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD, так как компанию исключили из организации SD Association.
Обновлено в 00:19
Авто

4 уникальных особенности «горбатого» - вы их знаете?

Ни один отечественный автомобиль не вызывал такого шквала насмешек, как «горбатый» ЗАЗ‑965.
Обновлено в 01:00
Общество

Новое телевидение придет через девять дней

Как отмечает руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов, правительство области четко следит за тем, чтобы бюджетные модели приставок, стоимостью до тысячи рублей, не росли в цене.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

40-летний бизнесмен подарил iPhone Дане Борисовой на первом свидании

Мужчина — 40-летний бизнесмен, родом из Ставрополя, но планирует купить жилье в Москве.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

«Кристине Орбакайте - 48»: Интересные факты из биографии дочери Примадонны

Жизнь дочери Аллы Пугачевой изучена вдоль и поперек, но в биографии именинницы все еще можно отыскать интересные факты.
Обновлено вчера в 17:00
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено 23 мая в 10:12
Армия и оружие

Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено вчера в 18:28
Авто

Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения

Американский концерн General Motors и китайская компания SAIC начали серийное производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика

Россияне постеснялись покупать презервативы

Россияне стали реже покупать презервативы.
Обновлено вчера в 08:01
Шоу-бизнес

Боярский рассказал, почему избегает публичных мест

Ириной Шихман рассказал о том, почему избегает походов в публичные места, а также о реакции на него у людей на улицах.
Обновлено вчера в 18:32
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