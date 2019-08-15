с чего всё началось

С 1 сентября 2019 года тарифы вырастут на 3,7%. Пересмотр тарифов был ранее согласован с Москвой. Повышение тарифов связано с загрязнением российской нефти, поступающей по трубопроводу в Белоруссию, хлорорганическими соединениями.

Минск утвердил повышение тарифа на транзит нефти по «Дружбе»

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Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

Политика МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.

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Происшествия В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.

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