Энергетика
Минск утвердил повышение тарифа на транзит нефти по «Дружбе»РБК 05:45
С 1 сентября 2019 года тарифы вырастут на 3,7%. Пересмотр тарифов был ранее согласован с Москвой. Повышение тарифов связано с загрязнением российской нефти, поступающей по трубопроводу в Белоруссию, хлорорганическими соединениями.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда
В крови еще одного полицейского, участвовавшего в операции в Солсбери после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, обнаружили нервно-паралитическое вещество, заявили в полиции Великобритании.
Обновлено в 09:23
Футбол
УЕФА назвал претендентов на приз лучшему футболисту сезона
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк претендуют на приз лучшему футболисту прошлого сезона по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Авто
Chevrolet выпустит новый электрический Chevrolet Menlo для Китая
Внедорожник на базе электрокара Chevrolet Bolt в настоящее время разрабатывается в стенах компании, но это не мешает GM выпускать новые экологически чистые кроссоверы на других рынках, например, в Китае.
Обновлено в 08:47
Футбол
Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о трансферных планах клуба, передает Sport24.
Обновлено в 04:46
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Гаджеты
Запуск 10-нм чипов не решил проблему дефицита процессоров Intel
Кто еще не спрятался В среде тайваньских контрактных производителей ноутбуков и мобильных устройств растет обеспокоенность, вызванная рыночной нестабильностью и продолжающимся дефицитом процессоров Intel, сообщило отраслевое издание The Digitimes со ссылкой на собственные источники в индустрии.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Москве суд арестовал подозреваемого в госизмене
Уточняется, что постановление было принято 13 августа. Ранее в Москве также был арестован подозреваемый в госизмене россиянин.
Обновлено в 09:13
Футбол
Валлийский футболист покончил с собой из-за постоянных травм
20-летний футболист Джоэл Дарлингтон, выступавший за юниорские сборные Уэльса, покончил с собой из-за постоянных травм, сообщает Daily Post.
Обновлено в 08:25
Интернет
В «Антивирусе Касперского» нашли опасную уязвимость
В антивирусной программе «Лаборатории Касперского» нашли уязвимость, из-за которой злоумышленники могли использовать личные данные пользователей.
Обновлено в 09:59
Футбол
«Рома» продлила контракт с Юндером
Вингер "Ромы" Дженгиз Юндер заключил новый контракт с римским клубом.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян перенес сложную операцию
Обновлено в 09:00
Общество
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
Министр труда России Максим Топилин утвердил перечень должностей и производств, на которых вводятся ограничения на применение труда женщин в связи с опасными и вредными условиями работы.
Обновлено в 09:43
Энергетика
В России оценили планы Польши повысить цены на транзит газа
Сенатор Сергей Цеков прокомментировал намерение Польши повысить стоимость транзита российского газа.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Финансы
Минэкономики планирует упростить процедуру банкротства физлиц
По данным Минэкономики, чистый прирост долга по потребкредитованию составил 1,8 трлн руб. за последние 12 месяцев, а весь потребительский спрос за тот же период — около 50 трлн руб.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Более 50 заключенных пострадали в беспорядках в тюрьме в Калифорнии
Обновлено вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами
Майами не раз приписывали романы с известными персонами, поэтому мало кто поверил его словам.
Обновлено в 06:11
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57