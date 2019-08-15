Энергетика

Минск утвердил повышение тарифа на транзит нефти по «Дружбе»РБК 05:45

С 1 сентября 2019 года тарифы вырастут на 3,7%. Пересмотр тарифов был ранее согласован с Москвой. Повышение тарифов связано с загрязнением российской нефти, поступающей по трубопроводу в Белоруссию, хлорорганическими соединениями.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Белоруссия утвердила повышение тарифов на транспортировку нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию, говорится в сообщении
 на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
РБК05:45

Подробнее о событии

Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти через территорию страны

ТАСС04:22

Белоруссия повышает тариф на транзит российской нефти на 3,7%

Московский Комсомолец05:04

Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти

Коммерсантъ04:57

Белоруссия утвердила повышение тарифов на транзит российской нефти

Эхо Москвы04:32

Минск утвердил повышение тарифа на транзит нефти по «Дружбе»

РБК05:45

Минск поднимает тарифы на транспортировку российской нефти

Фонтанка.Ру04:22

Минск предупредил о повышении тарифов на транспортировку российской нефти на 3,7%

Интерфакс04:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Общество

Любовь Соболь прекратила голодовку

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

Часть пассажиров самолета в Жуковском больше не хочет лететь в Крым

Обновлено в 08:20
Происшествия

В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда

В крови еще одного полицейского, участвовавшего в операции в Солсбери после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, обнаружили нервно-паралитическое вещество, заявили в полиции Великобритании.
Обновлено в 09:23
Футбол

УЕФА назвал претендентов на приз лучшему футболисту сезона

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк претендуют на приз лучшему футболисту прошлого сезона по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Политика

МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России

В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Общество

В Кремле нашли бомбу времен войны

На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Обновлено в 04:34
Авто

Chevrolet выпустит новый электрический Chevrolet Menlo для Китая

Внедорожник на базе электрокара Chevrolet Bolt в настоящее время разрабатывается в стенах компании, но это не мешает GM выпускать новые экологически чистые кроссоверы на других рынках, например, в Китае.
Обновлено в 08:47
Футбол

Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о трансферных планах клуба, передает Sport24.
Обновлено в 04:46
Общество

Назван размер справедливой зарплаты россиян

Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Гаджеты

Запуск 10-нм чипов не решил проблему дефицита процессоров Intel

Кто еще не спрятался В среде тайваньских контрактных производителей ноутбуков и мобильных устройств растет обеспокоенность, вызванная рыночной нестабильностью и продолжающимся дефицитом процессоров Intel, сообщило отраслевое издание The Digitimes со ссылкой на собственные источники в индустрии.
Обновлено в 09:51
Происшествия

В Москве суд арестовал подозреваемого в госизмене

Уточняется, что постановление было принято 13 августа. Ранее в Москве также был арестован подозреваемый в госизмене россиянин.
Обновлено в 09:13
Футбол

Валлийский футболист покончил с собой из-за постоянных травм

20-летний футболист Джоэл Дарлингтон, выступавший за юниорские сборные Уэльса, покончил с собой из-за постоянных травм, сообщает Daily Post.
Обновлено в 08:25
Интернет

В «Антивирусе Касперского» нашли опасную уязвимость

В антивирусной программе «Лаборатории Касперского» нашли уязвимость, из-за которой злоумышленники могли использовать личные данные пользователей.
Обновлено в 09:59
Футбол

«Рома» продлила контракт с Юндером

Вингер "Ромы" Дженгиз Юндер заключил новый контракт с римским клубом.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской

В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян перенес сложную операцию

Обновлено в 09:00
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Политика

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено в 10:14
Общество

Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин

Министр труда России Максим Топилин утвердил перечень должностей и производств, на которых вводятся ограничения на применение труда женщин в связи с опасными и вредными условиями работы.
Обновлено в 09:43
Энергетика

В России оценили планы Польши повысить цены на транзит газа

Сенатор Сергей Цеков прокомментировал намерение Польши повысить стоимость транзита российского газа.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам

Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Финансы

Минэкономики планирует упростить процедуру банкротства физлиц

По данным Минэкономики, чистый прирост долга по потребкредитованию составил 1,8 трлн руб. за последние 12 месяцев, а весь потребительский спрос за тот же период — около 50 трлн руб.
Обновлено в 07:37
Политика

Гибралтар освободил капитана и трёх членов экипажа иранского танкера

Обновлено в 06:12
Происшествия

Умер один из 69 отравившихся под Самарой граждан Узбекистана

Обновлено в 09:28
Происшествия

Более 50 заключенных пострадали в беспорядках в тюрьме в Калифорнии

Обновлено вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами

Майами не раз приписывали романы с известными персонами, поэтому мало кто поверил его словам.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Обновлено в 05:15
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Обновлено в 07:57
Как работают Яндекс.Новости?
Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное