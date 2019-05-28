Белоруссия установила тарифы на прокачку российской нефтиПолит.ру вчера в 23:38

с чего всё началось

Белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли обнародовало тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», включая реверс к российской станции «Унеча».

Здоровье В России изменились правила обязательного медстрахования В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Общество Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.

Общество «Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".

Экономика Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.

Общество Мост в Киеве продолжает трескаться Пешеходно-велосипедный мост, который соединяет парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов, был открыт 25 мая.

Футбол Зидан высказался о переходе Мбаппе в «Реал» Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался относительно информации о возможном переходе форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в стан "сливочных" в летнее трансферное окно, передает "Советский спорт".

Хоккей НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.

Происшествия Во Владивостоке убрали с парковки упавшие бетонные блоки Ночью вторника бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько.

Армия и оружие «Ростех» заявил о невозможности продажи патронов США «Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», – передает слова представителя «Ростеха» «Интерфакс».

Финансы Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2% Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает коррекция нефти Brent после роста накануне; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, а индекс РТС почти не претерпел изменений.

Шоу-бизнес Борис Корчевников заметно поправился Борис Корчевников заметно поправился Поклонники Бориса и его программ отметили перемены во внешности раздобревшего ведущего.

Политика Китай полностью прекратил закупку иранской нефти Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.

Политика Титов предложил не применять к бизнесу статью о преступном сообществе В документе Титов отмечает, что активизировалась практика дополнительного вменения статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» по уголовным делам об экономических преступлениях, когда признаки сообщества обусловлены обычной деятельностью организации, передает РИА «Новости».

Политика В Киеве решили добиваться международного статуса Керченского пролива Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что страна намерена добиваться международного статуса Керченского пролива.

Происшествия В Японии неизвестный с ножом напал на школьников Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.

Происшествия Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.

Политика Медведев допустил расширение ЕАЭС Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Транспорт Кольцово возобновляет авиарейсы из Екатеринбурга в Воронеж Екатеринбург и Воронеж вновь свяжут прямым авиарейсом. В последний раз регулярное сообщение между двумя городами происходило в 2017 году.

Энергетика МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва на Сахалине Ранее сообщалось, что пассажиры были эвакуированы из международного аэропорта Сочи из-за сообщения о "минировании" здания.

Экономика Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей Правительство Москвы и инвестор строительства Северного дублера Кутузовского проспекта рассчитали примерную стоимость проезда по нему, рассказали «Ведомостям» несколько консультантов и человек, близкий к мэрии.

Политика На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.