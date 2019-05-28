Энергетика
Белоруссия установила тарифы на прокачку российской нефтиПолит.ру вчера в 23:38
Белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли обнародовало тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», включая реверс к российской станции «Унеча».
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии постановило установить тарифы на услуги по транспортировке нефти по трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», расположенным в Белоруссии.Коммерсантъвчера в 17:42
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