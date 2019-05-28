Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в РоссиюВедомости вчера в 19:03

с чего всё началось

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции Унеча, сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию

Футбол Половину бюджета 2018 года РФС потратил на сборные Генеральный директор РФС Александр Алаев представил отчет об исполнении бюджета организации за 2018 года.

Происшествия В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.

Общество Девочку из Перми отстранили от занятий из-за отказа делать манту Родители Мирославы Пятуниной отказались от анализа реакции Манту и прошли современный т-спот.

Общество В российских школах появится новый предмет Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что к 2020 году в российских школах могут появиться программы по ЗОЖ.

Происшествия В аэропорту Иркутска совершил аварийную посадку Boeing Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс из Благовещенска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска днем во вторник.

Политика Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.

Энергетика Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.

Гаджеты Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.

Политика Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.

Происшествия СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.

Общество Беглов призвал сделать бюджет открытым и понятным для горожан На заседании в Смольном во вторник, 28 мая, врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал сделать бюджет открытым и понятным.

Экономика Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Футбол Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова села на шпагат в металлической клетке Артистка провернула трюк, находясь в металлической клетке, а соответствующим видео звезда поделилась в Instagram.

Здоровье В Северодвинске уже три человека заболели корью На сегодняшний день в Северодвинске за весну 2019 года зарегистрировано три случая кори (2 детей, 1 взрослый).

Происшествия В Саратовской области подросток ударил школьницу топором Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу.

Общество Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.

Гаджеты Процессоры AMD Ryzen 3000 представлены официально Центральные процессоры AMD Ryzen 3000 имеют поддержку интерфейса PCI Express 4.0, в два раза больше кэша третьего уровня по сравнению с предшественниками, а также на 13% больший показатель IPC Топовой моделью семейства AMD Matisse стал Ryzen 9 3900X, который характеризуется 12 ядрами Zen 2 с поддержкой многопоточности, 64 МБ кэш-памяти L3, частотой от 3,8 до 4,6 ГГц и ценой в 499 долларов.

Политика Команда Зеленского ищет новые кадры для проведения реформ в стране Команда президента Украины Владимира Зеленского запустила проект "социальный лифт", в рамках которого планирует найти квалифицированных специалистов для реформирования страны.

Происшествия Два человека погибли в результате ДТП в Подмосковье Два человека погибли в ДТП на Старосимферопольском шоссе в Московской области.

Происшествия В Японии неизвестный с ножом напал на школьников Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.

Общество Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.

Экономика В копилках у россиян осталось 10 миллиардов монет Пятая часть, около 10 миллиардов монет, находится в копилках и может быть возвращена в обращение.

Политика Китай полностью прекратил закупку иранской нефти Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская рассказала, как похудела после вторых родов Известная российская актриса Елизавета Боярская рассказала, как ей удалось быстро похудеть после вторых родов.