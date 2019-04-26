Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из РоссииRT на русском вчера в 06:39

Потери несет и государственный бюджет Республики Беларусь, и нефтетранспортные организации. По состоянию на сегодня транзитный поток нефтепровода остановлен во всех направлениях, и значительный объем некачественной нефти находится на территории Республики Беларусь.

Глава белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что бюджет Белоруссии и нефтетранспортные организации несут потери из-за остановки транзита российской нефти.

Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из России

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