Энергетика
Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из РоссииRT на русском 06:39
Глава белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что бюджет Белоруссии и нефтетранспортные организации несут потери из-за остановки транзита российской нефти.
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Потери несет и государственный бюджет Республики Беларусь, и нефтетранспортные организации. По состоянию на сегодня транзитный поток нефтепровода остановлен во всех направлениях, и значительный объем некачественной нефти находится на территории Республики Беларусь.
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В Белоруссии начались экстренные переговоры по ситуации с нефтью из России
Московский Комсомолец05:37
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