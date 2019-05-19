Политика
Минск согласовал с Москвой проект дорожной карты по поставкам нефтиSputnik Литва 14:00
Минск согласовал с Москвой и начал реализацию проекта дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками российской нефти после загрязнения магистрального нефтепровода "Дружба", сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
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Политика
Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
Обновлено в 12:34
Музыка
AFP: умер певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серии
"Сент-Луис Блюз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в пятом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес
«Я и та самая Фифа»: Яна Рудковская рассказала о сопернице
У бизнесвумен есть шесть собак и все они, кроме одной – самой маленькой Фифы – подчиняются хозяйке.
Обновлено в 11:33
Политика
Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации
Правительство Крыма постарается помочь семье из Киева, которой грозит депортация на Украину.
Обновлено в 13:39
Музыка
Победитель Евровидения-2019 скрыл свою ориентацию ради голосов
Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (Duncan Laurence), который стал победителем международного песенного конкурса Евровидение-2019, решил скрыть свою сексуальную ориентацию, чтобы не потерять голоса.
Обновлено в 01:39
Футбол
Гаттузо: «Надеюсь остаться в „Милане“»
Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо надеется продолжить работу с командой.
Обновлено в 17:27
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 16:48
Политика
Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии
Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.
Обновлено в 12:16
Политика
Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 09:48
Авто
Lamborghini не исключает выпуска хардкорной версии Urus ST-X
По сообщениям зарубежных инсайдеров, в основу новой серийной версии итальянского SSUV ляжет концепт-кар Urus ST-X Concept, который является внедорожной версией модели и предназначен для езды по бездорожью и участия в гонках.
Обновлено в 13:54
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Экономика
Покупатели рассмотрели китайские телевизоры
Доля брендов из КНР на российском рынке удвоилась По итогам апреля 2019 года доля китайских брендов в продажах телевизоров в России, включая онлайн и офлайн, выросла до 14% против 7% за тот же месяц 2018 года, рассказали "Ъ" в Tmall (маркетплейс, входит в AliExpress), сославшись на собственные подсчеты.
Обновлено в 18:13
Здоровье
В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1200 человек
Свыше 1200 человек погибли с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 18:32
Футбол
Мбаппе признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции
Лучшим игроком чемпионата Франции-2018/19 признан форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе. Такое решение принял профсоюз футболистов Франции.
Обновлено в 18:55
Происшествия
На праздничном концерте в Колумбии взорвалась граната
В результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии пострадали семь человек.
Обновлено в 20:01
Гаджеты
Китайцы массово бойкотируют Apple в поддержку Huawei
Китайцы выступили с призывом бойкотировать продукцию компании Apple в поддержку гаджетов китайской компании Huawei из-за торговой войны с США.
Обновлено в 09:09
Общество
Al Jazeera отстранила от работы двух сотрудников за ролик о Холокосте
Катарский телеканал Al Jazeera отстранил от работы двух журналистов за создание видеоматериала, в котором евреи обвиняются в использовании Холокоста для изгнания палестинцев с их земель.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
Катя Колисниченко: «Юля – мамочка со стажем, поэтому хочет навязать мне свое воспитание»
Обновлено в 17:00
Культура
Англоязычный мюзикл о коучинге показали в Бангкоке
18 мая в Бангкоке состоялась мировая премьера англоязычного мюзикла The Workshop: A Dress Rehearsal for Life! ("Семинар: Генеральная репетиция жизни !"), сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Откровенное декольте Эмбер Херд остановило движение в Каннах
Появление на улице голливудской дивы парализовало движение: актрису снимали не только папарацци, но и прохожие, моментально вытащившие свои мобильные телефоны и направившие камеры на Эмбер.
Обновлено в 19:45
Политика
Швейцарцы одобрили на референдуме ужесточение правил владения оружием
По некоторым данным, новые правила поддержали две трети проголосовавших.
Обновлено в 12:03
Кино
Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов»
Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней.
Обновлено в 08:25
Футбол
Василий Кикнадзе: «Жест Страндберга не видел. А удар локтем был»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после матча 29-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2) прокомментировал удаление игрока соперника Стефана Страндберга за две желтые карточки.
Обновлено в 06:56
Экономика
Р. Гольдштейн: Льготное кредитование для малого и среднего бизнеса станет доступней
Правительство РФ утвердило Постановление о правилах предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке.
Обновлено в 19:20
Происшествия
ДТП на юге Москвы: три человека пострадали
На юге Москвы произошла авария – столкнулись два легковых автомобиля. В результате ЧП пострадали три человека, в том числе ребенок.
Обновлено в 16:40