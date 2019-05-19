Минск согласовал с Москвой проект дорожной карты по поставкам нефтиSputnik Литва 14:00

Минск согласовал с Москвой и начал реализацию проекта дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками российской нефти после загрязнения магистрального нефтепровода "Дружба", сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.

Минск согласовал с Москвой проект дорожной карты по поставкам нефти

Политика Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.

Музыка AFP: умер певец Нильда Фернандез Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.

Хоккей «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серии "Сент-Луис Блюз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в пятом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес «Я и та самая Фифа»: Яна Рудковская рассказала о сопернице У бизнесвумен есть шесть собак и все они, кроме одной – самой маленькой Фифы – подчиняются хозяйке.

Политика Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации Правительство Крыма постарается помочь семье из Киева, которой грозит депортация на Украину.

Музыка Победитель Евровидения-2019 скрыл свою ориентацию ради голосов Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (Duncan Laurence), который стал победителем международного песенного конкурса Евровидение-2019, решил скрыть свою сексуальную ориентацию, чтобы не потерять голоса.

Политика Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.

Политика Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Авто Lamborghini не исключает выпуска хардкорной версии Urus ST-X По сообщениям зарубежных инсайдеров, в основу новой серийной версии итальянского SSUV ляжет концепт-кар Urus ST-X Concept, который является внедорожной версией модели и предназначен для езды по бездорожью и участия в гонках.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.

Экономика Покупатели рассмотрели китайские телевизоры Доля брендов из КНР на российском рынке удвоилась По итогам апреля 2019 года доля китайских брендов в продажах телевизоров в России, включая онлайн и офлайн, выросла до 14% против 7% за тот же месяц 2018 года, рассказали "Ъ" в Tmall (маркетплейс, входит в AliExpress), сославшись на собственные подсчеты.

Здоровье В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1200 человек Свыше 1200 человек погибли с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает министерство здравоохранения страны.

Футбол Мбаппе признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции Лучшим игроком чемпионата Франции-2018/19 признан форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе. Такое решение принял профсоюз футболистов Франции.

Происшествия На праздничном концерте в Колумбии взорвалась граната В результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии пострадали семь человек.

Гаджеты Китайцы массово бойкотируют Apple в поддержку Huawei Китайцы выступили с призывом бойкотировать продукцию компании Apple в поддержку гаджетов китайской компании Huawei из-за торговой войны с США.

Общество Al Jazeera отстранила от работы двух сотрудников за ролик о Холокосте Катарский телеканал Al Jazeera отстранил от работы двух журналистов за создание видеоматериала, в котором евреи обвиняются в использовании Холокоста для изгнания палестинцев с их земель.

Культура Англоязычный мюзикл о коучинге показали в Бангкоке 18 мая в Бангкоке состоялась мировая премьера англоязычного мюзикла The Workshop: A Dress Rehearsal for Life! ("Семинар: Генеральная репетиция жизни !"), сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Откровенное декольте Эмбер Херд остановило движение в Каннах Появление на улице голливудской дивы парализовало движение: актрису снимали не только папарацци, но и прохожие, моментально вытащившие свои мобильные телефоны и направившие камеры на Эмбер.

Кино Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов» Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней.

Футбол Василий Кикнадзе: «Жест Страндберга не видел. А удар локтем был» Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после матча 29-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2) прокомментировал удаление игрока соперника Стефана Страндберга за две желтые карточки.

Экономика Р. Гольдштейн: Льготное кредитование для малого и среднего бизнеса станет доступней Правительство РФ утвердило Постановление о правилах предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке.