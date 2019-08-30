Энергетика

Газета.RuГазета.RuМинск разработал альтернативы импорту российской нефти

Белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о проработке альтернативных схем импорта нефти, поставщиком которой пока является Россия, сообщает "БелТА". Глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что концерн изучает разыне варианты диверсификации.
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с чего всё началось
Мы отработали оптимальные логистические маршруты доставки, возможности достижения долгосрочных договорённостей с потенциальными поставщиками, — цитирует его БелТА
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