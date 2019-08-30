Энергетика
Газета.RuМинск разработал альтернативы импорту российской нефти
Белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о проработке альтернативных схем импорта нефти, поставщиком которой пока является Россия, сообщает "БелТА". Глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что концерн изучает разыне варианты диверсификации.
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с чего всё началось
Мы отработали оптимальные логистические маршруты доставки, возможности достижения долгосрочных договорённостей с потенциальными поставщиками, — цитирует его БелТА.News.ru10:03
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Политика
ЦИК назвал интервью Памфиловой Associated Press некорректным
Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
Росбалт 07:57
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в Вооруженные силы РФ
Российские войска начали получать новый пистолет «Удав», заявил индустриальный директор «Ростеха» Сергей Абрамов в эфире телеканала «Россия 24».
Аргументы и Факты 09:46
Политика
США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1
Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара.
ТАСС 18:56
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребенка призналась, что выбросила его
Появилось чистосердечное признание родной матери. Она пояснила, что ночью выбросила своего ребенка в поле.
Bash.News 12:42
Политика
В МИД Украины назвали сроки урегулирования конфликта на Донбассе
Как сообщает УНН, новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко планирует в течение шести месяцев добиться прогресса в урегулировании конфликта на территории Донбасса.
Московский Комсомолец вчера в 17:41
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН 05:23
Экономика
Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора
В 2018 году импорт мусора составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики.
Известия 06:07
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Здоровье
Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей и ограничение на совместительство.
БИЗНЕС Online вчера в 10:50
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Космос
Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Политика
Китайский посол призвал США не вмешиваться в отношения КНР и Украины
Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что США не имеют права вмешиваться во внутренние и внешние дела Киева и влиять на отношения Украины с другими странами.
Газета.Ru 17:34
Происшествия
В Словакии задержан перелетевший через границу на дельтаплане украинец
Гражданин Украины, перелетевший в ночь на пятницу, 30 августа, границу со Словакией, задержан местными полицейскими.
Профиль 15:44
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Общество
Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы
Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
РБК 03:03
Баскетбол
Юниорская женская сборная России вышла в финал чемпионата Европы
Женская сборная России U16 по баскетболу вышла в финал чемпионата Европы.
Чемпионат 05:20
Политика
Южная Осетия обвинила Грузию в попытке захвата полезных ископаемых
Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что действия Грузии на границе с Южной Осетией направлены на захват полезных ископаемых для передачи их в разработку иностранным инвесторам.
ФАН 17:36
Наука
Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным
Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.
Ferra 10:34
Экономика
Льготы учёта кредитов «санкционным» компаниям могут распространяться на их «дочки» - ЦБ РФ
Банк России разъяснил банкам, что льготы при формировании резервов и расчете отдельных нормативов для кредитов "санкционным" клиентам могут распространяться также на заемщиков, которые оказались под ограничениями из-за прямого или косвенного участия (50% и больше) в их капитале структур под санкциями, следует из информационного письма ЦБ.
ПРАЙМ 15:18
Политика
Во Флориде ввели режим ЧП из-за урагана «Дориан»
Из-за приближения урагана Дориан в американском штате Флорида объявлен режим чрезвычайного положения.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 01:37
Общество
В Гаване за счет РФ отреставрировали купол Капитолия
Интерфакс 15:20
Политика
Сурков отправится на встречу советников лидеров «нормандской четверки»
Помощник президента России Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав стран, состоящих в «нормандской четверке».
iReactor 09:45
Наука
Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов
Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:46
Финансы
Аргентина оказалась на грани дефолта
После решения властей Аргентины реструктуризировать свой долг S&P понизило долгосрочные суверенные рейтинги страны в иностранной и национальной валюте с B- до SD, что означает выборочный дефолт.
Lenta.ru 06:55
Экономика
Перегазовали: американская СПГ-индустрия погружается в кризис
Последствия не заставили себя ждать: СПГ-проекты в США откладывают до конца следующего года, причем в лучшем случае.
РИА Новости 01:00
Общество
Расписанный Бэнкси грузовик выставлен на аукцион в Великобритании
Аукционный дом Bonhams 14 сентября выставит на торги в британском городе Чичестер грузовик, расписанный известным британским стрит-арт художником Бэнкси, оценочная стоимость лота составляет 1,3-2 миллиона долларов, сообщается на сайте аукциона.
РИА Новости 13:42