с чего всё началось

Белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о проработке альтернативных схем импорта нефти, поставщиком которой пока является Россия, сообщает "БелТА". Глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что концерн изучает разыне варианты диверсификации.

Политика ЦИК назвал интервью Памфиловой Associated Press некорректным Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.

Армия и оружие Новый пистолет «Удав» начали поставлять в Вооруженные силы РФ Российские войска начали получать новый пистолет «Удав», заявил индустриальный директор «Ростеха» Сергей Абрамов в эфире телеканала «Россия 24».

Политика США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1 Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара.

Политика Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Происшествия Мать пропавшего в Башкирии ребенка призналась, что выбросила его Появилось чистосердечное признание родной матери. Она пояснила, что ночью выбросила своего ребенка в поле.

Политика В МИД Украины назвали сроки урегулирования конфликта на Донбассе Как сообщает УНН, новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко планирует в течение шести месяцев добиться прогресса в урегулировании конфликта на территории Донбасса.

Политика СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.

Экономика Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора В 2018 году импорт мусора составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Здоровье Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей и ограничение на совместительство.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Политика Китайский посол призвал США не вмешиваться в отношения КНР и Украины Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что США не имеют права вмешиваться во внутренние и внешние дела Киева и влиять на отношения Украины с другими странами.

Происшествия В Словакии задержан перелетевший через границу на дельтаплане украинец Гражданин Украины, перелетевший в ночь на пятницу, 30 августа, границу со Словакией, задержан местными полицейскими.

Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Общество Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).

Баскетбол Юниорская женская сборная России вышла в финал чемпионата Европы Женская сборная России U16 по баскетболу вышла в финал чемпионата Европы.

Политика Южная Осетия обвинила Грузию в попытке захвата полезных ископаемых Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что действия Грузии на границе с Южной Осетией направлены на захват полезных ископаемых для передачи их в разработку иностранным инвесторам.

Наука Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.

Экономика Льготы учёта кредитов «санкционным» компаниям могут распространяться на их «дочки» - ЦБ РФ Банк России разъяснил банкам, что льготы при формировании резервов и расчете отдельных нормативов для кредитов "санкционным" клиентам могут распространяться также на заемщиков, которые оказались под ограничениями из-за прямого или косвенного участия (50% и больше) в их капитале структур под санкциями, следует из информационного письма ЦБ.

Политика Во Флориде ввели режим ЧП из-за урагана «Дориан» Из-за приближения урагана Дориан в американском штате Флорида объявлен режим чрезвычайного положения.

Политика Сурков отправится на встречу советников лидеров «нормандской четверки» Помощник президента России Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав стран, состоящих в «нормандской четверке».

Наука Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.

Финансы Аргентина оказалась на грани дефолта После решения властей Аргентины реструктуризировать свой долг S&P понизило долгосрочные суверенные рейтинги страны в иностранной и национальной валюте с B- до SD, что означает выборочный дефолт.

Экономика Перегазовали: американская СПГ-индустрия погружается в кризис Последствия не заставили себя ждать: СПГ-проекты в США откладывают до конца следующего года, причем в лучшем случае.