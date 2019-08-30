с чего всё началось

Белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о проработке альтернативных схем импорта нефти, поставщиком которой пока является Россия, сообщает "БелТА". Глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что концерн изучает разыне варианты диверсификации.

Происшествия В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.

Происшествия Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Общество В Шереметьеве перенесли дату открытия третьей ВПП Московский аэропорт Шереметьево откладывает введение в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы с 1 сентября 2019 года на более поздний срок, сообщили в дирекции по связям с общественностью.

Космос Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).

Политика Эрдоган сообщил о переговорах с Россией о поставках истребителей Су-57 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по вопросам возможного приобретения российского вооружения, в том числе истребителей ОКБ Сухого, передает телеканал NTV.

Происшествия Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.

Футбол ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.

Политика МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.

Политика Кандидат от КПРФ Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.

Политика В Кремле сообщили о прогрессе по обмену заключенными с Украиной Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о прогрессе в процессе подготовки обмена с Украиной удерживаемыми лицами.

Наука Создана новая вакцина против ВИЧ Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.

Армия и оружие Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском» стал истребитель Су-47 «Беркут».

Общество Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Религия Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).

Политика Зеленский предложил наделить украинцев правом вносить законопроекты Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, позволяющий гражданам страны вносить законодательные инициативы наряду с главой государства, министрами и депутатами.

Политика Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Политика Трамп заявил о непричастности США к взрыву иранской ракеты Американский лидер Дональд Трамп заявил о непричастности США к неудачному запуску иранской ракеты.

Игры Глава игровой платформы «ВКонтакте» уходит из компании Глава игровой платформы «ВКонтакте» Максим Бабичев на своей странице в социальной сети сообщил, что уходит из компании, хотя и продолжит заниматься разработкой игр.

Авто Новый Kia Sorento впервые засняли на видео Судя по снимкам, новый Sorento будет похож на Telluride, но только компактнее.

Политика Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.

Политика Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.