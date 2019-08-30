Энергетика
Газета.RuМинск разработал альтернативы импорту российской нефти
Белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о проработке альтернативных схем импорта нефти, поставщиком которой пока является Россия, сообщает "БелТА". Глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что концерн изучает разыне варианты диверсификации.
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Мы отработали оптимальные логистические маршруты доставки, возможности достижения долгосрочных договорённостей с потенциальными поставщиками, — цитирует его БелТА.News.ru10:03
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В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
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Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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В Шереметьеве перенесли дату открытия третьей ВПП
Московский аэропорт Шереметьево откладывает введение в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы с 1 сентября 2019 года на более поздний срок, сообщили в дирекции по связям с общественностью.
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Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
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Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией о поставках истребителей Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по вопросам возможного приобретения российского вооружения, в том числе истребителей ОКБ Сухого, передает телеканал NTV.
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В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
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Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
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МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
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Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.
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Политика
В Кремле сообщили о прогрессе по обмену заключенными с Украиной
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Наука
Создана новая вакцина против ВИЧ
Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru 05:40
Армия и оружие
Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ
Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском» стал истребитель Су-47 «Беркут».
ФАН 07:22
Общество
Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
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Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Религия
Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии
Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).
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Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
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Семья актера Числова не может похоронить его
Газета.Ru 10:15
Политика
Зеленский предложил наделить украинцев правом вносить законопроекты
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, позволяющий гражданам страны вносить законодательные инициативы наряду с главой государства, министрами и депутатами.
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Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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Политика
Трамп заявил о непричастности США к взрыву иранской ракеты
Американский лидер Дональд Трамп заявил о непричастности США к неудачному запуску иранской ракеты.
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Игры
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Глава игровой платформы «ВКонтакте» Максим Бабичев на своей странице в социальной сети сообщил, что уходит из компании, хотя и продолжит заниматься разработкой игр.
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Судя по снимкам, новый Sorento будет похож на Telluride, но только компактнее.
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В Азовском районе полыхает ландшафтный пожар.
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Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
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Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского
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На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
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Футбол
ЦСКА возьмет в аренду игрока «Васко да Гама» Лукаса Сантоса
Полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос, скорее всего, продолжит карьеру в России. Он должен подписать контракт с московским ЦСКА.
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