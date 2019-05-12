Экономика
Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневрВедомости 16:50
Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
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Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Панаме неподалеку от границы с Коста-Рикой, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 15:49
Здоровье
Почти 38 млн россиян прошли тестирование на ВИЧ в 2018 году
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Обновлено в 20:30
Космос
Источник сообщил о начале изготовления корпуса «Федерации»
Российские предприятия приступили к изготовлению корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация", он будет из алюминия, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:29
Футбол
«МЮ» может обменять Санчеса на Дибалу
Сообщается, что ранее "старая синьора" установила ценник в 100 млн евро за аргентинца, но участие чилийского нападающего "МЮ" в переходе может снизить стоимость сделки.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Политика
Молоко убегает из федеральных сетей
Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
Обновлено в 17:57
Происшествия
В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах
Обновлено в 04:34
Общество
Роструд напомнил о следующих длинных выходных
Благодаря Дню народного единства, который отмечается 4 ноября, жителям России удастся отдохнуть три дня подряд: со 2 по 4 ноября.
Обновлено в 20:58
Происшествия
Число погибших при взрыве автоцистерны в Нигере достигло 76
По меньшей мере 76 человек погибли в результате взрыва бензовоза около международного аэропорта в столице Нигера — городе Ниамей.
Обновлено в 20:47
Здоровье
Столичные врачи помогли на дому около шести миллионам пациентов за год
Отделения вызова врача на дом появились во всех столичных поликлиниках в 2016 году.
Обновлено в 03:11
Общество
Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды
Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 16:48
Общество
Никитский ботанический сад передал сочинскому центру «Сириус» редкие сорта хризантем
Обновлено в 15:36
Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Гатчинском парке неизвестные убили лебедя
Обновлено в 17:04
Музыка
В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019
Обновлено в 17:08
Кино
«Мстители: Финал» удержали лидерство в российском прокате
Обновлено в 19:59
Армия и оружие
Украинские военные отработали захват судов в открытом море
Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Участница «ДОМа-2» Майя Донцова купила автомобиль за 1,5 миллиона рублей
Покупка обошлась звезде «ДОМа-2» в 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей
Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа в доме в поселке Чистоозерном.
Обновлено в 05:38
Здоровье
Медицинские сестры принимают поздравления
Медицинские сестры отмечают сегодня, 12 мая, свой профессиональный праздник.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено в 10:00
Футбол
Роналду поиздевался над ростом Флоренци. Защитник ответил голом
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду повздорил с защитником «Ромы» Алессандро Флоренци. Произошло это во время матча 36-го тура Серии А.
Обновлено в 17:53
Политика
В Киеве призвали Зеленского «публично присягнуть» националистам
Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что избранный президент Владимир Зеленский начнет резко терять поддержку украинцев после вступления в должность.
Обновлено в 18:33