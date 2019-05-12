Экономика

Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневрВедомости 16:50

Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
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В Белоруссии продолжат диалог с Россией о компенсации за налоговый маневр

Газета.Ru18:23

В Минске заявили, что диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр продолжается

ТАСС16:32

Минск намерен продолжить диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр

Телеканал 360°17:36

Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр

Ведомости16:50

Белоруссия продолжает переговоры о компенсации от РФ

News.ru16:42

В Минске заявили о продолжении диалога с Москвой о компенсации за налоговый манёвр

RT на русском17:53

В Минске сообщили о продолжении диалога о компенсации за нефтяной манёвр

Говорит Москва16:38
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Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

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Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Панаме неподалеку от границы с Коста-Рикой, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 15:49
Здоровье

Почти 38 млн россиян прошли тестирование на ВИЧ в 2018 году

Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Обновлено в 20:30
Космос

Источник сообщил о начале изготовления корпуса «Федерации»

Российские предприятия приступили к изготовлению корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация", он будет из алюминия, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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«МЮ» может обменять Санчеса на Дибалу

Сообщается, что ранее "старая синьора" установила ценник в 100 млн евро за аргентинца, но участие чилийского нападающего "МЮ" в переходе может снизить стоимость сделки.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Политика

Молоко убегает из федеральных сетей

Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
Обновлено в 17:57
Происшествия

В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах

Обновлено в 04:34
Общество

Роструд напомнил о следующих длинных выходных

Благодаря Дню народного единства, который отмечается 4 ноября, жителям России удастся отдохнуть три дня подряд: со 2 по 4 ноября.
Обновлено в 20:58
Происшествия

Число погибших при взрыве автоцистерны в Нигере достигло 76

По меньшей мере 76 человек погибли в результате взрыва бензовоза около международного аэропорта в столице Нигера — городе Ниамей.
Обновлено в 20:47
Здоровье

Столичные врачи помогли на дому около шести миллионам пациентов за год

Отделения вызова врача на дом появились во всех столичных поликлиниках в 2016 году.
Обновлено в 03:11
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 16:48
Общество

Никитский ботанический сад передал сочинскому центру «Сириус» редкие сорта хризантем

Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес

Опубликованы результаты последнего обследования Сергея Доренко

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Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
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Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
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Происшествия

В Гатчинском парке неизвестные убили лебедя

Обновлено в 17:04
Музыка

В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019

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«Мстители: Финал» удержали лидерство в российском прокате

Обновлено в 19:59
Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
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Участница «ДОМа-2» Майя Донцова купила автомобиль за 1,5 миллиона рублей

Покупка обошлась звезде «ДОМа-2» в 1,5 миллиона рублей.
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Происшествия

Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа в доме в поселке Чистоозерном.
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Здоровье

Медицинские сестры принимают поздравления

Медицинские сестры отмечают сегодня, 12 мая, свой профессиональный праздник.
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Шоу-бизнес

Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
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Футбол

Роналду поиздевался над ростом Флоренци. Защитник ответил голом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду повздорил с защитником «Ромы» Алессандро Флоренци. Произошло это во время матча 36-го тура Серии А.
Обновлено в 17:53
Политика

В Киеве призвали Зеленского «публично присягнуть» националистам

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что избранный президент Владимир Зеленский начнет резко терять поддержку украинцев после вступления в должность.
Обновлено в 18:33
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