Экономика

Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневрВедомости 16:50

Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
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В Белоруссии продолжат диалог с Россией о компенсации за налоговый маневр

Газета.Ru18:23

В Минске заявили о продолжении диалога с Москвой о компенсации за налоговый манёвр

RT на русском17:53

В Минске заявили, что диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр продолжается

ТАСС16:32

Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр

Ведомости16:50

Белоруссия продолжает переговоры о компенсации от РФ

News.ru16:42

Минск намерен продолжить диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр

Телеканал 360°17:36

В Минске сообщили о продолжении диалога о компенсации за нефтяной манёвр

Говорит Москва16:38
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Полковника ФСБ обвинили в получении взяток при строительстве домов в Сочи

Как пишет "Коммерсант", Анатолий Наумов, который был заместителем начальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ, попал под следствие.
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Происшествия

В Иркутской области горит порядка 14 гектаров леса

Утром в пятницу, 10 мая, в Иркутской области действует 13 лесных пожаров. Площадь возгорания составляет 13 740 гектаров.
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«Торонто» одержал победу в серии с «Филадельфией»

"Торонто" победил в серии со счетом 4-3 и в финале Восточной конференции будет бороться с "Милуоки Бакс" — чемпионом регулярки.
Обновлено в 22:01
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
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Происшествия

На Шри-Ланке заблокировали социальные сети

Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено в 22:50
Наука

Опыты на людях: как исследуют человеческий мозг

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Общество

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Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

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Армия и оружие

Приморские поисковики восстановили штурмовик Ил-2

Участники приморского поискового объединения "Авиапоиск" с помощью запчастей из разных регионов России восстановили самый массовый штурмовик Великой Отечественной войны Ил-2, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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Политика

Россиянам упростили порядок оформления пенсий

Россиянам, которые планируют уехать жить за границу, упростили порядок оформления пенсий. Новый регламент утвердило правительство РФ.
Обновлено в 22:42
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие

Военные ВСУ убили своего командира

Обновлено в 03:49
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия

В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах

Обновлено в 04:34
Гаджеты

«ДомКлик» Сбербанка теперь поддерживает Apple Pay

Портал «Домклик» (domclick.ru), онлайн-сервис Сбербанка для решения вопросов по приобретению недвижимости и ипотечному кредитованию, объявляет о запуске возможности оплаты с помощью Apple Pay.
Обновлено в 19:51
Авто

Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин

Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение

В Тихом океане у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.
Обновлено в 04:08
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
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Во Франции призвали прекратить «антироссийскую и пронатовскую истерию»

«В ваших интересах иметь членов парламента, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в ЕП», — сказал Меланшон.
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Общество

Россияне сократили повседневные траты в апреле на 7,7%

Жители России сократили свои повседневные траты на 7,7% по сравнению с мартом текущего года. Данные за апрель приводит холдинг "Ромир".
Обновлено в 22:59
Музыка

В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019

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Политика

Зеленского призвали публично присягнуть националистам

Избранный президент Украины Владимир Зеленский одержал победу на выборах из-за «молчания» по ключевым политическим вопросам.
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Транспорт

Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры

В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
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Экономика

Отдыхали в долг на длинные майские праздники россияне

Берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда В мае россияне возьмут на четверть больше займов у микрофинансовых организациях, чем в другие месяцы.
Обновлено в 22:15
Происшествия

Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске

Мужчина на мотоцикле сбил двух пешеходов в Хабаровске, все трое госпитализированы с серьезными травмами.
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Происшествия

Загадочное убийство из арбалета произошло в немецком пансионате

Тройное убийство из арбалета произошло в немецком городе Пассау. Об этом сообщает издание Passauer Neue Presse.
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Политика

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Почётный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет допускает раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
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Прощание с режиссером Николаем Тархановым пройдет в Шелехове 15 мая

Иркутского режиссера и фотографа Николая Тарханова похоронят в Шелехове 15 мая.
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Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие

Пентагон забраковал новейшие американские броневики Oshkosh

Американские военные забраковали новейшие бронемашины Oshkosh.
Обновлено в 13:37
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