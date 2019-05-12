Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневрВедомости 16:50

Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.

Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр

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