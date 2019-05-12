Экономика
Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневрВедомости 16:50
Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
Происшествия
Полковника ФСБ обвинили в получении взяток при строительстве домов в Сочи
Как пишет "Коммерсант", Анатолий Наумов, который был заместителем начальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ, попал под следствие.
Обновлено в 23:10
Происшествия
В Иркутской области горит порядка 14 гектаров леса
Утром в пятницу, 10 мая, в Иркутской области действует 13 лесных пожаров. Площадь возгорания составляет 13 740 гектаров.
Обновлено 10 мая в 00:39
Баскетбол
«Торонто» одержал победу в серии с «Филадельфией»
"Торонто" победил в серии со счетом 4-3 и в финале Восточной конференции будет бороться с "Милуоки Бакс" — чемпионом регулярки.
Обновлено в 22:01
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Происшествия
На Шри-Ланке заблокировали социальные сети
Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено в 22:50
Наука
Опыты на людях: как исследуют человеческий мозг
Обновлено в 06:15
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено в 23:03
Армия и оружие
Приморские поисковики восстановили штурмовик Ил-2
Участники приморского поискового объединения "Авиапоиск" с помощью запчастей из разных регионов России восстановили самый массовый штурмовик Великой Отечественной войны Ил-2, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено в 20:50
Политика
Россиянам упростили порядок оформления пенсий
Россиянам, которые планируют уехать жить за границу, упростили порядок оформления пенсий. Новый регламент утвердило правительство РФ.
Обновлено в 22:42
Происшествия
В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Военные ВСУ убили своего командира
Обновлено в 03:49
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия
В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах
Обновлено в 04:34
Гаджеты
«ДомКлик» Сбербанка теперь поддерживает Apple Pay
Портал «Домклик» (domclick.ru), онлайн-сервис Сбербанка для решения вопросов по приобретению недвижимости и ипотечному кредитованию, объявляет о запуске возможности оплаты с помощью Apple Pay.
Обновлено в 19:51
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение
В Тихом океане у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.
Обновлено в 04:08
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Политика
Во Франции призвали прекратить «антироссийскую и пронатовскую истерию»
«В ваших интересах иметь членов парламента, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в ЕП», — сказал Меланшон.
Обновлено в 22:43
Общество
Россияне сократили повседневные траты в апреле на 7,7%
Жители России сократили свои повседневные траты на 7,7% по сравнению с мартом текущего года. Данные за апрель приводит холдинг "Ромир".
Обновлено в 22:59
Музыка
В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019
Обновлено в 17:08
Политика
Зеленского призвали публично присягнуть националистам
Избранный президент Украины Владимир Зеленский одержал победу на выборах из-за «молчания» по ключевым политическим вопросам.
Обновлено в 22:24
Транспорт
Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры
В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
Обновлено в 17:02
Экономика
Отдыхали в долг на длинные майские праздники россияне
Берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда В мае россияне возьмут на четверть больше займов у микрофинансовых организациях, чем в другие месяцы.
Обновлено в 22:15
Происшествия
Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске
Мужчина на мотоцикле сбил двух пешеходов в Хабаровске, все трое госпитализированы с серьезными травмами.
Обновлено в 21:08
Происшествия
Загадочное убийство из арбалета произошло в немецком пансионате
Тройное убийство из арбалета произошло в немецком городе Пассау. Об этом сообщает издание Passauer Neue Presse.
Обновлено в 19:48
Политика
Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ
Почётный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет допускает раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 15:24
Кино
Прощание с режиссером Николаем Тархановым пройдет в Шелехове 15 мая
Иркутского режиссера и фотографа Николая Тарханова похоронят в Шелехове 15 мая.
Обновлено в 05:10
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Пентагон забраковал новейшие американские броневики Oshkosh
Американские военные забраковали новейшие бронемашины Oshkosh.
Обновлено в 13:37